王毅谈台湾问题：奉劝美方丢掉幻想放下政治算计

中国外交部长王毅在5月24日的记者会上当谈及台湾问题时表示，台湾问题是中国的内政，一个中国原则是国际社会的普遍共识，也是中国与所有建交国双边关系的政治基础。他称，我们坚决反对以防疫合作为幌子与台湾当局开展官方往来，坚决反对违反“一中原则”为台湾谋求所谓国际空间，坚决反对外部势力对“台独”分子“借疫谋独”予以鼓励和纵容。

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在5月24日十三届全国人大三次会议期间，题为“中国外交政策和对外关系”的记者会上，有记者向王毅提问称：近期，台湾问题在中美关系中更加突出。美台实质性关系有所提升。中方是否担心涉台问题会对中美关系产生进一步负面影响？

王毅回应说，2300万台湾民众是我们的骨肉同胞，我们始终关心台湾岛内的疫情变化，牵挂台湾同胞的健康安全。疫情发生以来，我们精心照顾在大陆的台胞，也悉心扶助身在海外的台胞。对于台湾同胞未来的防疫需求，大陆方面会继续全力以赴。

王毅表示，基于“一个中国原则”，中国政府与世卫组织已就中国台湾地区参与全球卫生事务做出了妥善安排。台湾地区与世卫组织及其成员分享抗疫信息、开展专家合作交流的渠道是完全畅通的，从来不存在什么技术障碍或者是所谓的防疫缺口。台湾当局罔顾民生福祉，不承认两岸同属一个中国的“九二共识”，恰恰是台湾当局自己关闭了两岸协商处理涉外问题的大门。

王毅强调，台湾问题是中国的内政，“一个中国原则”是国际社会的普遍共识，也是中国与所有建交国双边关系的政治基础。我们坚决反对以防疫合作为幌子与台湾当局开展官方往来，坚决反对违反“一中原则”为台湾谋求所谓国际空间，坚决反对外部势力对“台独”分子“借疫谋独”予以鼓励和纵容。两岸实现统一是历史必然趋势，任何人任何势力都不可能阻挡。

王毅并指，“我们敦促美方充分认清台湾问题的高度敏感性，恪守‘一个中国原则’和中美三个联合公报；奉劝美方丢掉不切实际的幻想，放下国内政治的算计；正告美方不要试图挑战中国的底线，不要误判14亿中国人民捍卫国家统一的坚定决心”。