王毅：中国无意改变或取代美国 “新冷战”是开历史倒车

中国国务委员兼外交部长王毅在当地时间5月24日下午，于十三届全国人大三次会议期间，就“中国外交政策和对外关系”举办记者会并答中外记者提问。他在谈及中美关系时表示，美国一些政治势力正在绑架中美关系，试图将中美关系推向所谓“新冷战”，这种危险的做法是在开历史倒车，两国各界有识之士都应当站出来予以制止。

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会上有记者提问，中美关系日益紧张，民调显示美国民众(对中国)好感度创下历史新低，中美会加速脱钩，甚至爆发冲突，您对此怎么看？是否担心中美关系进一步恶化？王毅回答称，中方历来主张，作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，我们对世界和平与发展都承担着重大责任，应该本着对人类负责、对历史负责、对人民负责的态度，认真对待和妥善处理中美关系。中美合则两利，斗则俱伤，这是从几十年来各种经验教训中得出的最精辟概括，值得我们双方谨记在心。

王毅说，“中美社会制度不同，但这是两国人民各自作出的选择，应当彼此予以尊重。中美之间确实存在不少分歧，但这并不意味着没有合作空间。当今世界上几乎所有全球性挑战，都有待中美两个大国协调应对。”他指出，中方愿意本着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢精神，与美方共同建设一个协调、合作、稳定的中美关系。他称，同时，我们也必须维护中国的主权和领土完整，维护自身的正当发展权利，维护中国人民历经磨难赢得的地位和尊严。王毅称，中国无意改变美国，更不想取代美国，而美国也不可能一厢情愿地改变中国，更不可能阻挡14亿中国人民迈向现代化的历史进程。

王毅说，“现在要警惕的是，美国一些政治势力正在绑架中美关系，试图将中美关系推向所谓‘新冷战’，这种危险的做法是在开历史倒车，不仅会葬送两国人民多年积累的合作成果，也会损害美国自身的未来发展，危及世界的稳定与繁荣。两国各界有识之士都应当站出来予以制止。”他强调，为了中美两国人民的根本和长远利益，为了人类的未来与福祉，中美双方应当，也必须找到一条不同社会制度、不同文化背景国家在这个星球上和平共存、互利共赢的相处之道。

此前，美国白宫在20日发表了一份新的对华战略报告，承认过去几十年的对华接触政策已经失败。报告说，美国决定改变对华策略，采取公开施压的方法，遏制中国在经济、军事、政治等多领域的扩张。这份长达20页的文件题为《美国对中华人民共和国的战略方针》。特朗普总统已在周二就这一文件签字，白宫在周三将其递交国会。报告对中国的经济政策、军事发展、虚假信息散布活动和侵犯人权行为等许多领域的政策提出全面的批评。

美国国务卿蓬佩奥则在这一报告发布前发表谈话，并称，“自从1949年以来，中国一直被一个残暴的威权政权、一个共产党政权所统治。几十年来，我们曾经认为，通过贸易、科学交流和外交接触、让他们以发展中国家身份加入世贸组织，会让这个政权变得更像我们。这并没有发生。......我们大大低估了北京在意识形态和政治上对自由国家的敌对程度。全世界正在看清这一事实。”

此外，美国国务院发言人奥特加斯（Morgan Ortagus）周四在接受美国之音采访时，当谈到对华战略时亦提出，在过去几十年里，美国支持将中国带入国际舞台，寄希望中国能够融入国际秩序，但中国没有向自由民主的方向发展。她称，“由于中国共产党企图按照对自己有利的方向改变国际体系，特朗普政府将改变往届政府采取的温和和被动的方式。”她说，“尽管我们希望找到可以开展合作的领域，我们意识到中国共产党和习主席只对实力作出回应。当中国违背对世界的承诺时，我们美国有能力对抗中国，我们就会这么做。”