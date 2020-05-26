钟山：经调查确定澳大利亚大麦存在倾销 堪培拉：不求针锋相对

中国商务部部长钟山在5月25日出席两会记者会时表示，中国对自澳大利亚进口大麦启动反倾销、反补贴调查，是依据中国法律和世界贸易组织规则。对此，澳大利亚贸易部长伯明翰（Simon Birmingham ）26日通过声明回应称，“这不是有关记账，或以针锋相对的方式作出回应”。

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钟山当天在参加全国人大会议第二场“部长通道”时指出，中国调查机关对这个案子进行了为期一年半的调查，确定澳大利亚大麦存在倾销、存在补贴，而且对我国的产业造成了实质性损害。钟山称，中国对于采取贸易救济措施是慎重的、克制的。他称，中国与澳大利亚建交以来，中国对澳大利亚发起的贸易救济调查只有这一起，就是澳大利亚大麦反倾销反补贴案。钟山谈到，同期，澳大利亚对中国发起的贸易救济调查有100起。其中，今年以来，澳大利亚对华就发起了3起。而中国今年以来没有对任何一个国家发起贸易救济调查。他指出，所以，在当前全球疫情蔓延的背景下，我呼吁世界贸易组织成员，要团结抗疫，慎用贸易救济措施。

对此，伯明翰稍后向天空新闻发表声明并作出回应。他提出，“这不是有关记下一账本，或以针锋相对的方式（tit-for-tat way）作出回应；每个国家关于反倾销都有属于自己的体系”。伯明翰称，“是的，澳大利亚拥有我们使用的一套反倾销体系，我们作出的决定是开放向世界贸易组织上诉的。”他说，“到目前为止中国还没有决定就我们的任何决策作出这一步。”他续称，“不过他们具有这样做的权利”。此前，伯明翰曾向澳媒透露称，他曾尝试与中国贸易官员进行对话，探讨分歧，但并未受到中方理睬。

伯明翰续称，“这一点并未发生改变，继续让人失望”。他说，“尽管我们存在分歧，澳大利亚政府将一直积极展开对话；我们认为客服这些分歧的最好方式便是进行沟通。”他指出，“中国已就有关我们大麦工业的反倾销问题作出了决定，我们则对他们得出相关结论的基础提出否认”。消息显示，近年来澳方对中国大多数的贸易怨言都存在于钢铁制造业，而不是农产品业。据悉，伯明翰正在对是否向世贸组织就中国宣布对澳大利亚大麦征收80%关税的决定提出上诉。另在当天于澳大利亚国家新闻俱乐部举行的记者会上，澳洲总理莫里森（Scott Morrison ）受采访时表示，该国的初级商品制造和出口商应该作好与中国交易的风险评估。

莫里森说，“我认为这是一个应该由澳大利亚商业社群作出的判断”。他说，“他们必须对进行交易的市场安全及相关风险进行斟酌”。此前，澳大利亚联邦政府和澳洲大麦产业均表示，经仔细调查，否认对中国市场就这一农作物进行的倾销指控。澳大利亚联邦政府和大麦产业一并认为，澳大利亚农民在大麦生产领域是全球受到补贴最少的农民之一。伯明翰亦提出，“我们的政府已经就中方所宣称有关澳大利亚向中国市场倾销大麦的说法，向北京作出了全方位性的回应”。他并否认有关澳政府优化墨累-达令流域（Murray-Darling Basin）的灌溉系统建设，对中国市场大麦价格构成影响的说法。他强调，澳大利亚的大麦主要产于干地灌溉，而并非上文提及区域。