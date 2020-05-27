推特首給特朗普推文標註“事實核查” 特朗普反擊推特“干涉大選”

推特周二26日首次提醒讀者查證美國總統特朗普所發推文中的事實，聲稱特朗普有關郵寄投票的說法是不正確的，並已被事實核查人員揭穿。隨後，特朗普在推特上反擊，稱推特現在正在干涉2020年總統選舉，並強調“我將不會允許這種事情發生！”

廣告 繼續瀏覽後續

路透社舊金山電稿稱，在回應推特的推文中，特朗普指責其干預2020年總統選舉。他說：“推特完全是在扼殺言論自由，我，作為總統，將不會允許這種事情發生！”

據早些時候的報道，特朗普26日在推特上聲稱，郵寄投票“實質上是欺詐”，將導致“選舉被操縱”。在該問題上，他還特別提到加利福尼亞州州長，儘管不是只有加州採用郵寄投票。

隨後，推特在特朗普的推文上以藍色感嘆號通告提示讀者“查證有關郵寄投票的事實情況”，並將用戶重新轉到一個事實核查的頁面，該頁麵包含一些媒體揭穿特朗普虛假陳述的新聞報道及一些其他用戶的推文，為誤導性的文章提供背景信息。

推特證實，這是該公司根據本月早些時候推出的新“誤導性信息”政策，首次給特朗普的推文貼上標籤。該政策原本是針對新冠疫情的錯誤資訊。

另據《華盛頓郵報》報道說，推特這一舉措在大選年讓華盛頓和矽谷之間的緊張局勢升級。

該報援引推特發言人凱蒂·羅斯伯勒表示，特朗普這兩條推文“包含關於投票程序的潛在誤導性信息，已被貼上標籤，以提供有關郵寄選票更多的額外信息。