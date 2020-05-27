推特首给特朗普推文标注“事实核查” 特朗普反击推特“干涉大选”

推特周二26日首次提醒读者查证美国总统特朗普所发推文中的事实，声称特朗普有关邮寄投票的说法是不正确的，并已被事实核查人员揭穿。随后，特朗普在推特上反击，称推特现在正在干涉2020年总统选举，并强调“我将不会允许这种事情发生！”

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路透社旧金山电稿称，在回应推特的推文中，特朗普指责其干预2020年总统选举。他说：“推特完全是在扼杀言论自由，我，作为总统，将不会允许这种事情发生！”

据此前报道，特朗普26日在推特上评价加州的“邮寄选票”，称选举将被操纵，“邮寄选票”实际上具有欺诈性。随后，推特在特朗普的推文上以蓝色感叹号通告提示读者“查证有关邮寄投票的事实情况”，并将用户重新转到一个事实核查的页面，该页面包含一些媒体揭穿特朗普虚假陈述的新闻报道及一些其他用户的推文，为误导性的文章提供背景信息。

特朗普当天早些时候在推特上声称，邮寄投票“实质上是欺诈”，将导致“选举被操纵”。在该问题上，他还特别提到加利福尼亚州州长，尽管不是只有加州采用邮寄投票。

推特证实，这是该公司根据本月早些时候推出的新“误导性信息”政策，首次给特朗普的推文贴上标签。该政策原本是针对新冠疫情的错误资讯。

另据《华盛顿邮报》报道说，推特这一举措在大选年让华盛顿和硅谷之间的紧张局势升级。

该报援引推特发言人凯蒂·罗斯伯勒表示，特朗普这两条推文“包含关于投票程序的潜在误导性信息，已被贴上标签，以提供有关邮寄选票更多的额外信息。