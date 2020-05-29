再引争议 特朗普扬言对示威者开枪

美国明尼阿波利斯市一名非裔男子弗洛伊德近日遭警方压颈致死，引发群众连日激烈抗议，美国总统特朗普美国时间昨夜今晨在推特发文，扬言开枪制止暴徒，据特朗普的推文写道：「这些暴徒正让佛洛伊德丢脸，我不会允许这种事发生。我刚刚与州长华兹通话，告诉他军方随时待命支援。如遇到任何困难，我们就会控制局面；而当抢劫开始，枪声也将响起。谢谢！」

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据法新社今天报道称，特朗普扬言对示威者开枪，该发文遭推特隐藏。

美国明尼阿波利斯市一名非裔男子近日遭警方压颈致死，引发群众连日激烈抗议，美国总统特朗普今天在推特发文，扬言开枪制止暴徒，但贴文随后遭推特标示违反「赞颂暴力」规定。

据该报道，推特日前才将两则特朗普推文标示为「没有根据」，引发特朗普抨击推特扼杀言论自由，并签署行政命令，要求政府机关评估推特等网路媒体对用户发文应否享有免责保护，试图削弱社群媒体对内容的审查权力。

美国明尼苏达州首府明尼阿波利斯（Minneapolis）一名非裔男子佛洛伊德（George Floyd）25日遭警方压颈致死，引发种族紧张，当地连日爆发群众示威，州长华兹（Tim Walz）今天动用国民兵协助恢复秩序。

据特朗普的推文写道：「这些暴徒正让佛洛伊德丢脸，我不会允许这种事发生。我刚刚与州长华兹通话，告诉他军方随时待命支援。如遇到任何困难，我们就会控制局面；而当抢劫开始，枪声也将响起。谢谢！」

该报道说，推特并未将特朗普推文移除，但加以隐藏，并在推文上方标示：「这则推文违反推特对于赞颂暴力行为的规则。不过推特已判定让人们继续存取该推文，可能符合公共利益。」

稍早，美国总统特朗普星期四签署行政命令，试图限缩推特和脸书等社群媒体公司在他们平台内容方面的免责权。批评人士抨击此举是政治报复行为，合法性可疑。

这道行政命令要求政府主管机关评估，网路平台对于数以亿计用户发出的内容，是否应享有免责保护权。一旦施行，此举会颠覆数十年惯例，将网路平台视为对用户发出内容有潜在责任的「出版人」。

据特朗普在白宫告诉媒体，他采取行动是因为大型科技公司「已拥有不受约束的权力，可以审查、限制、编辑、形塑、隐藏、更动一般民众或广大公众之间任何型态的通讯。」特朗普说：「我们不能让这种情况继续发生。」

法新社说，社群媒体公司一直难以根除假消息，同时继续对用户开放平台。网路流传大量未经证实的内容，促使各公司加强审查行动。

据美国联邦传播委员会（FCC）是负责执行这道行政命令的机关之一，民主党籍委员罗森沃赛尔（Jessica Rosenworcel）说：「社群媒体会令人感到泄气，但这道行政命令不是解答，反而会让FCC变成总统的言论警察。」