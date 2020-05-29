特朗普杠整推特或雷声大雨点小 脸书采息事宁人

美国总统特朗普因推文被推特标注事实核查想要限制他所谓的社交媒体审查，有分析此举只是一种政治博弈，并不会使推特和等公司的法律义务有所改变。据脸书创始人扎克伯格对福克斯新闻称，“在这个问题上我认为我们的政策和推特不同。”

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据路透社报道，特朗普欲借行政令整治推特，法律专家指但恐怕只是雷声大雨点小。

该报道称，根据该新闻社看到的行政令草案指示联邦政府机构明确230法律条款的范围。该项法律为社交媒体公司提供保护，使之不必为用户发布的非法内容承担责任，同时也可以删除合法但会引起反感的内容。

法律专家表示，美国联邦通讯委员会(FCC)是否会接受特朗普在行政令草案中对于230条款的观点，还不得而知。但即便接受，该机构的监管也不会对法官产生任何有约束力的法律作用，后者掌握法律的实际话语权。

据美国斯坦福大学互联网法律专家Daphne Keller说，“这份草案有95%的成分属于政治闹剧--措辞并无法律依据，也不会产生法律影响。”而美国宪法第一修正案(First Amendment)律师Marc Randazza表示，他认同特朗普对审查的担忧，但承认该行政命令的大部分不会导致实际的改革。据他指出，“我认为这更多只是一项领导宣言，或者一项使命宣言，而不是真正将要发生的任何事情的蓝图，”Randazza说。

专家表示，特朗普行政命令草案对第230条的分析与法院的裁决相矛盾，法院的裁决将该法律解读为提供了广泛的豁免权。据圣约翰大学的互联网法律教授Kate Klonick说，“很多行政令都是虚张声势，”Kate Klonick说，“它基本上背离了25年的司法判例。”

路透社报道称，Facebook执行长扎克伯格周四尽力将他的公司与推特、以及推特与美国总统特朗普的争执拉开距离。特朗普指责社交媒体对保守派存在偏见，但没有给出证据。在推特首次将特朗普有关邮寄投票的两则推文贴上事实核查标签后，特朗普加大了对推特的攻击力度。

据扎克伯格对福克斯新闻称，“在这个问题上我认为我们的政策和推特不同。” 这两个网站都会撤下违反其服务条款的内容，但他说，Facebook的立场“使我们和其他一些科技公司区分开来，对言论自由和观点表达有更强的保护。”

路透社说，虽然Facebook确实会给有误导性的帖子贴上标签，但不会审视政界人士的评论帖，一些议员和民主党总统竞选人拜登称这一决定帮助谎言在网上传播。

与推特不同，Facebook将其事实核查工作外包给媒体合作伙伴，并表示自己不持立场。扎克伯格表示，特朗普周二的言论并没有触及Facebook的“被认为违反了选民压制规则”的门槛。

据该报道称，特朗普仍是在Facebook上支出最多的政治用户之一，尽管竞选广告只占Facebook总收入中很小的一部分。