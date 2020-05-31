美国非裔丧命引暴动或撬动选情 特朗普强硬 拜登挺示威

全美各地抗议民众持续谴责警方对非裔男子佛洛伊德压颈致死，示威活动两极分化，抗议者愤怒升级，全国多地出现打砸抢暴力破坏，更多支持者正在将示威推动成为社会反思运动，为普通民众不满发声。总统特朗普继续强硬立场，痛批明尼阿波利斯市彻夜暴力活动是「抢匪和无政府主义者」的杰作，实质使死者弗洛伊德蒙羞。民主党竞选总统候选人拜登，则进一步明确支持示威立场，公开说民众有权利表达对警方不满。目前未知美国民众对特朗普与拜登对示威立场如何评判。

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据法新社报道，非裔丧命引全美暴动，特朗普痛批暴徒让死者蒙羞。特朗普是在赴佛罗里达州肯尼迪太空中心（Kennedy Space Center）见证载人火箭升空，他在记者会上表示，「乔治．佛洛伊德在明尼阿波利斯市（Minneapolis）街头丧命，是一场严肃的悲剧」。不过他也说，佛洛伊德事件已经因为「暴徒、抢匪和无政府主义者而蒙羞」。

针对全美各大城数以千计民众纷纷走上街头，各地暴动频传，特朗普谴责极左派，并扬言政府将「彻底」平息暴力抗议。

明尼阿波利斯市（Minneapolis）昨夜今晨再度发生大规模打劫和纵火事件，据特朗普表示：「我们无法、也绝对不容许一小群罪犯和破坏者摧残我们的城市、糟蹋我们的社区。」据特朗普说：「我的政府将阻止暴民暴力，彻底阻止。」

特朗普谴责说，「这种暴力和破坏行为是由反法西斯主义运动和其他激进左翼团体主导。」据法新社说，特朗普指的是组织松散、好战的反法西斯主义网络。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

据法新社消息，全美各地持续爆发反警示威，洛杉矶、费城和亚特兰大等多座城宣布宵禁，企图平息暴动。肯塔基州的路易斯市（Louisville）也实施宵禁。

该报道称，佛洛伊德25日在明尼阿波利斯（Minneapolis）涉嫌使用伪钞遭盘查被上铐后，遭警察以膝盖压脖近9分钟后断气，全美群情愤慨，数以千计示威者走上街头，抗议警察暴行。据报道，该事件在联合国安理会美国与其他国家因香港等议题分歧时，被俄罗斯与中国拿出来怼拒美国。