美國非裔喪命引暴動或撬動選情 特朗普強硬 拜登挺示威

全美各地抗議民眾持續譴責警方對非裔男子佛洛伊德壓頸致死，示威活動兩極分化，抗議者憤怒升級，全國多地出現打砸搶暴力破壞，更多支持者正在將示威推動成為社會反思運動，為普通民眾不滿發聲。總統特朗普繼續強硬立場，痛批明尼阿波利斯市徹夜暴力活動是「搶匪和無政府主義者」的傑作，實質使死者弗洛伊德蒙羞。民主黨競選總統候選人拜登，則進一步明確支持示威立場，公開說民眾有權利表達對警方不滿，但也譴責暴力。目前未知美國民眾對特朗普與拜登對示威立場如何評判。

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據法新社報道，非裔喪命引全美暴動，特朗普痛批暴徒讓死者蒙羞。特朗普是在赴佛羅里達州肯尼迪太空中心（Kennedy Space Center）見證載人火箭升空，他在記者會上表示，「喬治．佛洛伊德在明尼阿波利斯市（Minneapolis）街頭喪命，是一場嚴肅的悲劇」。不過他也說，佛洛伊德事件已經因為「暴徒、搶匪和無政府主義者而蒙羞」。

針對全美各大城數以千計民眾紛紛走上街頭，各地暴動頻傳，特朗普譴責極左派，並揚言政府將「徹底」平息暴力抗議。

明尼阿波利斯市（Minneapolis）昨夜今晨再度發生大規模打劫和縱火事件，據特朗普表示：「我們無法、也絕對不容許一小群罪犯和破壞者摧殘我們的城市、糟蹋我們的社區。」據特朗普說：「我的政府將阻止暴民暴力，徹底阻止。」

特朗普譴責說，「這種暴力和破壞行為是由反法西斯主義運動和其他激進左翼團體主導。」據法新社說，特朗普指的是組織鬆散、好戰的反法西斯主義網絡。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

據法新社消息，全美各地持續爆發反警示威，洛杉磯、費城和亞特蘭大等多座城宣布宵禁，企圖平息暴動。肯塔基州的路易斯市（Louisville）也實施宵禁。

該報道稱，佛洛伊德25日在明尼阿波利斯（Minneapolis）涉嫌使用偽鈔遭盤查被上銬後，遭警察以膝蓋壓脖近9分鐘後斷氣，全美群情憤慨，數以千計示威者走上街頭，抗議警察暴行。據報道，該事件在聯合國安理會美國與其他國家因香港等議題分歧時，被俄羅斯與中國拿出來懟拒美國。