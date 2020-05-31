默克尔婉拒后 特朗普延期举办G7 欲广邀习近平受邀否?

美国总统特朗普宣布，原定6月底登场的七大工业国集团（G7）高峰会将延至秋天举行，届时并邀请俄罗斯和韩国，印度等国家与会。德国总理默克尔婉拒面对面G7峰会，曾惹特朗普不高兴，是否因此原因而改期延后，没有细节。会议广邀与会者，中国是否受邀，也没有细节透露。特朗普透露改革G7机制的愿望。

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据法新社消息，美国总统特朗普延后举行G7峰会，拟邀俄韩等国与会。

特朗普是在美国时间昨天稍晚于总统专机空军一号（Air Force One）上对记者说：「我不认为G7能完整呈现全球当前情势。这是一个非常过时的国家团体。」据特朗普说，他有意邀请俄罗斯、韩国、澳洲和印度与会，于秋天举行扩大峰会。

据特朗普补充说，高峰会可能将在9月登场，在联合国大会（UN General Assembly）前后举行。

英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和美国组成的G7每年都会举行高峰会，针对国际经济合作进行讨论。

美国是今年G7轮值主席，新冠肺炎病毒疫情打乱于总统专属度假地大卫营举行实体峰会的计划后，原本6月底要改用透过视讯开会。然而，特朗普上星期暗示仍可能举行大型实体峰会，且「主要」在白宫举行，也「可能有部分在大卫营」。

据美国政治新闻机构Politico稍早报导，德国总理默克尔以整体疫情情势为由，婉拒前往华府与会。