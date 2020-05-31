默克爾婉拒後 特朗普延期舉辦G7 欲廣邀習近平受邀否?

美國總統特朗普宣布，原定6月底登場的七大工業國集團（G7）高峰會將延至秋天舉行，屆時並邀請俄羅斯和韓國，印度等國家與會。德國總理默克爾婉拒面對面G7峰會，曾惹特朗普不高興，是否因此原因而改期延後，沒有細節。會議廣邀與會者，中國是否受邀，也沒有細節透露。特朗普透露改革G7機制的願望。

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據法新社消息，美國總統特朗普延後舉行G7峰會，擬邀俄韓等國與會。

特朗普是在美國時間昨天稍晚於總統專機空軍一號（Air Force One）上對記者說：「我不認為G7能完整呈現全球當前情勢。這是一個非常過時的國家團體。」據特朗普說，他有意邀請俄羅斯、韓國、澳洲和印度與會，於秋天舉行擴大峰會。

據特朗普補充說，高峰會可能將在9月登場，在聯合國大會（UN General Assembly）前後舉行。

英國、加拿大、法國、德國、意大利、日本和美國組成的G7每年都會舉行高峰會，針對國際經濟合作進行討論。

美國是今年G7輪值主席，新冠肺炎病毒疫情打亂於總統專屬度假地大衛營舉行實體峰會的計畫後，原本6月底要改用透過視訊開會。然而，特朗普上星期暗示仍可能舉行大型實體峰會，且「主要」在白宮舉行，也「可能有部分在大衛營」。

據美國政治新聞機構Politico稍早報導，德國總理默克爾以整體疫情情勢為由，婉拒前往華府與會。