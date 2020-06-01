美国会议员拟提案禁止民间投资与中国军方关联企业

自华盛顿方面消息，3名美国共和党籍联邦众议员计划本周提出法案，禁止美国人投资与中国军方有关系的外国国防企业。这是美国会议员为阻止美国资金注入中资企业所采取系列行动的最新一步。

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据路透社的报道显示，美国会联邦众议员盖拉格（Mike Gallagher）、班克斯（Jim Banks）和拉马法（Doug LaMalfa）打算立法，要求美国财政部长姆努钦（Steve Mnuchin）向国会提出报告，详列与中国军方“签有重大合约、有关联或获其支援”的外国国防企业。而在这份报告提出6个月后，美国企业和公民将必须从这些企业撤资，也不准再注入新的投资。

班克斯在声明中表示，“美国国会一方面要求纳税人协助我军发展，好让我们能与中国竞争；另方面却任由美国大型投资基金持续将大笔美元投入中国军事工业基础。我们有必要终结我们的认知失调，停止加注资金协助我们的全球头号对手崛起。”美中关系已因新冠疫情影响及相关独立调查和追责问题日益紧绷，美方并将双方的贸易战与科技战战线拉长到资本市场。

目前尚不清楚，美国会众院民主党阵营或其他共和党众议员是否会支持这项立法。不过可以确定的是，北京日前通过制定版国安法削弱香港自治地位后，美国国会内部不满情绪高涨。此前，由民主党人掌控的众议院和共和党人掌控的参议院都已通过了《维吾尔人权政策法案》，并送交白宫签字。据悉，该法案将给予美政府向被指侵害维吾尔人的中方官员实施制裁的授权和法律依据。