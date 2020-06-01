美國會議員擬提案禁止民間投資與中國軍方關聯企業

自華盛頓方面消息，3名美國共和黨籍聯邦眾議員計畫本周提出法案，禁止美國人投資與中國軍方有關係的外國國防企業。這是美國會議員為阻止美國資金注入中資企業所採取系列行動的最新一步。

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據路透社的報道顯示，美國會聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）、班克斯（Jim Banks）和拉馬法（Doug LaMalfa）打算立法，要求美國財政部長姆努欽（Steve Mnuchin）向國會提出報告，詳列與中國軍方“簽有重大合約、有關聯或獲其支援”的外國國防企業。而在這份報告提出6個月後，美國企業和公民將必須從這些企業撤資，也不準再注入新的投資。

班克斯在聲明中表示，“美國國會一方面要求納稅人協助我軍發展，好讓我們能與中國競爭；另方面卻任由美國大型投資基金持續將大筆美元投入中國軍事工業基礎。我們有必要終結我們的認知失調，停止加註資金協助我們的全球頭號對手崛起。”美中關係已因新冠疫情影響及相關獨立調查和追責問題日益緊繃，美方並將雙方的貿易戰與科技戰戰線拉長到資本市場。

目前尚不清楚，美國會眾院民主黨陣營或其他共和黨眾議員是否會支持這項立法。不過可以確定的是，北京日前通過制定版國安法削弱香港自治地位後，美國國會內部不滿情緒高漲。此前，由民主黨人掌控的眾議院和共和黨人掌控的參議院都已通過了《維吾爾人權政策法案》，並送交白宮簽字。據悉，該法案將給予美政府向被指侵害維吾爾人的中方官員實施制裁的授權和法律依據。