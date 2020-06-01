美总统国安事务助理：中国等外国对手利用美国种族分歧危机

近日，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市的一名叫弗洛伊德（George Floyd）的非裔男子在被逮捕时遭受警察暴力执法致死。这一事件再次引发了美国国内数十年来罕见的全国性大规模抗议活动，并引发骚乱。美国总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩（Robert O'Brien）5月31日在受访时评论说，涉事警察对弗洛伊德的所作所为“绝对令人愤怒”。

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上周一，46岁的弗洛伊德（George Floyd）因被便利店员工向警方报警，其曾疑似使用一张20美元的假钞而被随后赶来调查的4名警察逮捕并按倒在街上，他在这起事件中死亡。这4名参于将其逮捕的警察中，白人警察德里克·乔文（Derek Chauvin）用一侧膝盖在弗洛伊德的脖子上共压了8分钟46秒，其中尽管后者本人多次表示身体不适并称将被警察杀死，路人也多次告知警察如此下去弗洛伊德将窒息死亡，但最终乔文的膝盖在弗洛伊德身体无反应后还压了2分钟。这一事件经网络直播后引发全民及国际关注，并在美国境内造成又一次围绕种族歧视和警察暴力执法的大规模抗议和骚乱。涉事警察乔文在舆论压力下被当地检方指控犯有三级谋杀罪和过失杀人罪。在场的其他3位警察也与其于第一时间被警局开除，美联邦和州政府并分别对事件展开调查。但这并未满足示威者的要求，他们认为涉事的4位警察都应受到指控，而给予乔文的指控则过轻。

针对这一事件在美国全国多地引发的大规模抗议，警民冲突和骚乱事件，美国会共和党籍参议员卢比奥30日通过推特表示，“今晚在社交媒体平台上看到与至少三个外国对手有关，就美国全国性示威和反应进行的‘非常严重’的活动。”他称，“他们并没有制造这一分歧，但他们正在活跃地从不同角度煽动和促进暴力及对立”。奥布莱恩在随后接受美国广播公司（ABC）本周（This Week）节目采访中表示，认同卢比奥的这一分析。他称，“我今天看到不少中国人发出的推文，他们似乎对这里发生的事态表现出一些快感和安慰。”他续称，“我希望告诉我们的外国对手，不论他们是津巴布韦还是中国；我们与你们的区别是，杀害弗洛伊德的那名警官将受到调查、检控及接受公平的审判。希望上街进行和平示威的美国民众将会得到政府的改正，而不是因为从事和平抗议被送进监狱”。

奥布莱恩补充说，“我们与你们存在不同，当这一事情发生时，我们会对真相调查到底，并解决问题，而不会去隐瞒问题。”他续称，“这并不是为了某个政党或政权所发生的事件”。 他称，“这是一个坏苹果玷污了我们英雄的执法人员的声誉。我们将对此调查到底。”奥布莱恩重申，“这才是我们与你们的区别；美国民众在事后会团结一致，就极端好斗分子对警察和社区地攻击进行调查。”他说，“卢比奥所提出我们的外国对手正在试图利用当下的危机以制造分歧并破坏我们的民主（的分析）是100%正确的”。他强调，“我们不会让这发生”。

当主持人斯蒂芬诺伯罗斯（George Stephanopoulos）问到，你谈到了中国，被指曾干涉2016年美国总统大选的俄罗斯是否再次参与在该事件中，奥布莱恩则回答称，“俄罗斯的活跃分子或确有出动，但在我看来这与中国还存在区别，例如我们看到一位中国的外交部发言人就这一事件取笑美国国务院”。他续称，“所以，这都是公开的，（中国的参与）直接来自政府；我们将对此加以关注。”他强调，美国最终将克服这一危机，而美国的对手利用该事件损害美国的打算将不会得逞。

斯蒂芬诺伯罗斯追问道，对于中国、俄罗斯和你所说津巴布韦正在试图于美国激化更多的骚乱，我们采取了哪些回应？对此，奥布莱恩说，“伊朗在这一领域也有所活跃，我们的工具箱内存有不少工具。但我们正在与盟友们紧密合作，我与我们盟友国家的国安顾问也在周末进行了通话。我会在近日与他们会面；民主国家将团结在一起。我们对中国剥夺香港自由的作法有着一系列的回应措施。总统在周五发表了一篇重要的演说，美国政府正在对与中国和香港的关系加以审视”。他续称，“所以（我们将采取）成比例地回应，这不是我们的对手能不承担后果所作的事情”。

中国外交部发言人华春莹等中方人士近日通过推特纷纷对美国当下抗议和骚乱活动加以评论。华春莹转发了抗议者们高呼的“我不能呼吸”抗议口号。她还转发了莫斯科官媒“今日俄罗斯”对美国发生的抗议和骚乱的相关报道并附文“流氓和英雄、伪君子”。值得一提的是，此次由弗洛伊德受警察暴力致死事件引发的美国大规模抗议和多地骚乱事件发生于，美国受新冠肺炎疫情影响，多地所采取的封城令尚未取消，及由这场大流行病所造成的经济动荡中出现。有消息指，目前约占美国劳动力四分之一的超过4000万人已经申请了失业补助金。