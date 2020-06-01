美總統國安事務助理：中國等外國對手利用美國種族分歧危機

近日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市的一名叫弗洛伊德（George Floyd）的非裔男子在被逮捕時遭受警察暴力執法致死。這一事件再次引發了美國國內數十年來罕見的全國性大規模抗議活動，並引發騷亂。美國總統國家安全事務助理羅伯特·奧布萊恩（Robert O'Brien）5月31日在受訪時評論說，涉事警察對弗洛伊德的所作所為“絕對令人憤怒”。

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上周一，46歲的弗洛伊德（George Floyd）因被便利店員工向警方報警，其曾疑似使用一張20美元的假鈔而被隨後趕來調查的4名警察逮捕並按倒在街上，他在這起事件中死亡。這4名參於將其逮捕的警察中，白人警察德里克·喬文（Derek Chauvin）用一側膝蓋在弗洛伊德的脖子上共壓了8分鐘46秒，其中儘管後者本人多次表示身體不適並稱將被警察殺死，路人也多次告知警察如此下去弗洛伊德將窒息死亡，但最終喬文的膝蓋在弗洛伊德身體無反應後還壓了2分鐘。這一事件經網絡直播後引發全民及國際關注，並在美國境內造成又一次圍繞種族歧視和警察暴力執法的大規模抗議和騷亂。涉事警察喬文在輿論壓力下被當地檢方指控犯有三級謀殺罪和過失殺人罪。在場的其他3位警察也與其於第一時間被警局開除，美聯邦和州政府並分別對事件展開調查。但這並未滿足示威者的要求，他們認為涉事的4位警察都應受到指控，而給予喬文的指控則過輕。

針對這一事件在美國全國多地引發的大規模抗議，警民衝突和騷亂事件，美國會共和黨籍參議員盧比奧30日通過推特表示，“今晚在社交媒體平台上看到與至少三個外國對手有關，就美國全國性示威和反應進行的‘非常嚴重’的活動。”他稱，“他們並沒有製造這一分歧，但他們正在活躍地從不同角度煽動和促進暴力及對立”。奧布萊恩在隨後接受美國廣播公司（ABC）本周（This Week）節目採訪中表示，認同盧比奧的這一分析。他稱，“我今天看到不少中國人發出的推文，他們似乎對這裡發生的事態表現出一些快感和安慰。”他續稱，“我希望告訴我們的外國對手，不論他們是津巴布韋還是中國；我們與你們的區別是，殺害弗洛伊德的那名警官將受到調查、檢控及接受公平的審判。希望上街進行和平示威的美國民眾將會得到政府的改正，而不是因為從事和平抗議被送進監獄”。

奧布萊恩補充說，“我們與你們存在不同，當這一事情發生時，我們會對真相調查到底，並解決問題，而不會去隱瞞問題。”他續稱，“這並不是為了某個政黨或政權所發生的事件”。 他稱，“這是一個壞蘋果玷污了我們英雄的執法人員的聲譽。我們將對此調查到底。”奧布萊恩重申，“這才是我們與你們的區別；美國民眾在事後會團結一致，就極端好鬥分子對警察和社區地攻擊進行調查。”他說，“盧比奧所提出我們的外國對手正在試圖利用當下的危機以製造分歧並破壞我們的民主（的分析）是100%正確的”。他強調，“我們不會讓這發生”。

當主持人斯蒂芬諾伯羅斯（George Stephanopoulos）問到，你談到了中國，被指曾干涉2016年美國總統大選的俄羅斯是否再次參與在該事件中，奧布萊恩則回答稱，“俄羅斯的活躍分子或確有出動，但在我看來這與中國還存在區別，例如我們看到一位中國的外交部發言人就這一事件取笑美國國務院”。他續稱，“所以，這都是公開的，（中國的參與）直接來自政府；我們將對此加以關注。”他強調，美國最終將克服這一危機，而美國的對手利用該事件損害美國的打算將不會得逞。

斯蒂芬諾伯羅斯追問道，對於中國、俄羅斯和你所說津巴布韋正在試圖於美國激化更多的騷亂，我們採取了哪些回應？對此，奧布萊恩說，“伊朗在這一領域也有所活躍，我們的工具箱內存有不少工具。但我們正在與盟友們緊密合作，我與我們盟友國家的國安顧問也在周末進行了通話。我會在近日與他們會面；民主國家將團結在一起。我們對中國剝奪香港自由的作法有着一系列的回應措施。總統在周五發表了一篇重要的演說，美國政府正在對與中國和香港的關係加以審視”。他續稱，“所以（我們將採取）成比例地回應，這不是我們的對手能不承擔後果所作的事情”。

中國外交部發言人華春瑩等中方人士近日通過推特紛紛對美國當下抗議和騷亂活動加以評論。華春瑩轉發了抗議者們高呼的“我不能呼吸”抗議口號。她還轉發了莫斯科官媒“今日俄羅斯”對美國發生的抗議和騷亂的相關報道並附文“流氓和英雄、偽君子”。值得一提的是，此次由弗洛伊德受警察暴力致死事件引發的美國大規模抗議和多地騷亂事件發生於，美國受新冠肺炎疫情影響，多地所採取的封城令尚未取消，及由這場大流行病所造成的經濟動蕩中出現。有消息指，目前約佔美國勞動力四分之一的超過4000萬人已經申請了失業補助金。