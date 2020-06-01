蓬佩奥：中共与10年前不同 自认意在毁灭西方理念、民主和价值

美国国务卿蓬佩奥5月31日在接受福克斯新闻频道“周日早间期货”（Sunday Morning Futures）节目专访时表示，“中国共产党近期的行为显示出其官员正在积极地寻求对美国和西方盟友进行伤害”，并称对特朗普政府和欧洲在应对这一局势的能力保持乐观。

广告 继续浏览后续

蓬佩奥在采访中称，“特朗普总统对中国的侵犯性行为已准备好有所回应”。他并指这些行为在近期有所增强。蓬佩奥在接受专访时告诉主持人玛丽亚·巴蒂罗姆（Maria Bartiromo ）称，“中国共产党与10年前相比已有所不同。”他说，“我认为特朗普总统在上周五进行的发言，反映了这是一个已自认为有意毁灭西方理念、西方民主和西方价值的中共，它将美国陷入危险之中”。特朗普曾在上周五的记者会上演讲表示，“美美国希望与中国有开放与建设性的关系，但是实现这种关系需要我们大力捍卫我们的国家利益。中国政府持续违反对我们和对这么多其它国家许下的诺言。这些明摆的事实不能被忽视或扫到一边。”

蓬佩奥在采访中当谈到香港问题时表示，特朗普已经要求美方官员审视香港享有的所有特殊待遇，并准备取消这些特殊待遇。他指出，“我们是基于对《中英联合声明》的承诺，而给予香港优于中国内地的特殊待遇，中共现在违背诺言，美国将会作出回应，如果中方对待香港有如内地其他城市，美方无理由继续维持对香港的特殊待遇，亦会研究是否制裁破坏香港自由的人。”蓬佩奥还说，华盛顿将会研究中国留学生与中国军方的联系，如果他们威胁到取用美国技术，并将它们转让给中国军方，美国政府则绝对不会给他们到美国学习的机会。

采访中，蓬佩奥被问到在经历了新冠肺炎疫情后美国的欧洲盟友，是否会与美国一样放弃使用中国电讯巨头华为的产品，并意识到他们应出于自我利益确保中方得到约束时，他则回答称，“我认为，那些国家的人们正在对中共所带来的危险进行最为明确的观察”。他续称，“这则是威权主义政权的所作所为，它们窃取协议，它们阻止表达的自由。它们压迫自己的民众并对世界所有人构成危险。”蓬佩奥说，“民主（体制）的表现则完全相反。我还认为欧洲的人民将认识到与美国一起，我们可以共同构建我们的经济，保卫我们的人民和确保把整个世界放在一个中共不会控制下一个世纪的地方”。他在采访中还提到，特朗普政府期待来自美国国会的支持。他并对遭受警察暴力致死的美国非裔黑人弗洛伊德（George Floyd）事件表示哀悼，并称后者的死是一场“悲剧”，而在他看来明尼苏达警方地表现令人“憎恶”。

对于蓬佩奥这一颇具针对性的发言，《环球时报》主编胡锡进6月1日在推特上转发了前者发布的“这是一个已自认为有意毁灭西方理念、西方民主和西方价值的中共。它将美国陷入危险之中，无论是窃取美国知识产权，还是破坏美国这里的工作”的推文截图。胡锡进则评价称，“北京是否像华盛顿对中国的政治渗透那样，公开支持美国的抗议活动并向激进的左翼力量提供援助？ 你的发言似乎让人觉得破坏美国理念、美国民主和美国价值观易如反掌。你在侮辱美国和西方。”