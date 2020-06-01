蓬佩奧：中共與10年前不同 自認意在毀滅西方理念、民主和價值

美國國務卿蓬佩奧5月31日在接受福克斯新聞頻道“周日早間期貨”（Sunday Morning Futures）節目專訪時表示，“中國共產黨近期的行為顯示出其官員正在積極地尋求對美國和西方盟友進行傷害”，並稱對特朗普政府和歐洲在應對這一局勢的能力保持樂觀。

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蓬佩奧在採訪中稱，“特朗普總統對中國的侵犯性行為已準備好有所回應”。他並指這些行為在近期有所增強。蓬佩奧在接受專訪時告訴主持人瑪麗亞·巴蒂羅姆（Maria Bartiromo ）稱，“中國共產黨與10年前相比已有所不同。”他說，“我認為特朗普總統在上周五進行的發言，反映了這是一個已自認為有意毀滅西方理念、西方民主和西方價值的中共，它將美國陷入危險之中”。特朗普曾在上周五的記者會上演講表示，“美國希望與中國有開放與建設性的關係，但是實現這種關係需要我們大力捍衛我們的國家利益。中國政府持續違反對我們和對這麼多其它國家許下的諾言。這些明擺的事實不能被忽視或掃到一邊。”

蓬佩奧在採訪中當談到香港問題時表示，特朗普已經要求美方官員審視香港享有的所有特殊待遇，並準備取消這些特殊待遇。他指出，“我們是基於對《中英聯合聲明》的承諾，而給予香港優於中國內地的特殊待遇，中共現在違背諾言，美國將會作出回應，如果中方對待香港有如內地其他城市，美方無理由繼續維持對香港的特殊待遇，亦會研究是否制裁破壞香港自由的人。”蓬佩奧還說，華盛頓將會研究中國留學生與中國軍方的聯繫，如果他們威脅到取用美國技術，並將它們轉讓給中國軍方，美國政府則絕對不會給他們到美國學習的機會。

採訪中，蓬佩奧被問到在經歷了新冠肺炎疫情後美國的歐洲盟友，是否會與美國一樣放棄使用中國電訊巨頭華為的產品，並意識到他們應出於自我利益確保中方得到約束時，他則回答稱，“我認為，那些國家的人們正在對中共所帶來的危險進行最為明確的觀察”。他續稱，“這則是威權主義政權的所作所為，它們竊取協議，它們阻止表達的自由。它們壓迫自己的民眾並對世界所有人構成危險。”蓬佩奧說，“民主（體制）的表現則完全相反。我還認為歐洲的人民將認識到與美國一起，我們可以共同構建我們的經濟，保衛我們的人民和確保把整個世界放在一個中共不會控制下一個世紀的地方”。他在採訪中還提到，特朗普政府期待來自美國國會的支持。他並對遭受警察暴力致死的美國非裔黑人弗洛伊德（George Floyd）事件表示哀悼，並稱後者的死是一場“悲劇”，而在他看來明尼蘇達警方地表現令人“憎惡”。

對於蓬佩奧這一頗具針對性的發言，《環球時報》主編胡錫進6月1日在推特上轉發了前者發布的“這是一個已自認為有意毀滅西方理念、西方民主和西方價值的中共。它將美國陷入危險之中，無論是竊取美國知識產權，還是破壞美國這裡的工作”的推文截圖。胡錫進則評價稱，“北京是否像華盛頓對中國的政治滲透那樣，公開支持美國的抗議活動並向激進的左翼力量提供援助？ 你的發言似乎讓人覺得破壞美國理念、美國民主和美國價值觀易如反掌。你在侮辱美國和西方。”