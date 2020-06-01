赵立坚：以三个“坚定不移”回应美方干涉香港事务等问题

针对美国总统特朗普上周五就香港事务等涉及中国话题事件发表的讲话，中国外交部发言人赵立坚6月1日在例行记者会上以三个“坚定不移”予以回应。他指出，“美方领导人对中方的种种指责完全罔顾事实，所宣布的措施严重干涉中国内政、破坏中美关系，必将损人害己，中方对此坚决反对。”

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特朗普5月29日在白宫玫瑰园针对中国发表了政策发言。他指出，鉴于中国对香港自治的破坏，已下令美国行政当局开始取消香港特殊地位的程序，包括取消香港的单独关税与旅行区的待遇。他还宣布在大学科研领域和美国金融体系对中国实行限制措施。特朗普并宣布终止美国与世界卫生组织的关系，并称世界需要中国就新冠病毒问题给出答案。讲话中，特朗普称，“美国希望与中国有开放与建设性的关系，但是实现这种关系需要我们大力捍卫我们的国家利益。中国政府持续违反对我们和对这么多其它国家许下的诺言。这些明摆的事实不能被忽视或扫到一边。”

北京方面，有记者在会上提问，“日前，美国总统特朗普发表讲话，就香港国家安全立法、新冠肺炎疫情、经贸等问题对中国无端指责，宣布启动取消香港特殊待遇政策的程序，终止部分中国学生学者入境美国，调查中国公司在美上市的不同做法等。中方对此有何评论？”赵立坚则对此回应称，“美方领导人对中方的种种指责完全罔顾事实，所宣布的措施严重干涉中国内政、破坏中美关系，必将损人害己，中方对此坚决反对。”赵立坚重申，“香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中国全国人大就建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制作出决定，系中国全国人大行使中国宪法赋予的权力，目的是弥补香港特别行政区在国家安全立法方面的缺失，以便更好地贯彻‘一国两制’，维护香港长期稳定繁荣，任何外国对此无权也不应干涉”。

赵立坚说，“中国政府维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移，贯彻‘一国两制’方针的决心坚定不移，反对任何外部势力违法干预香港事务的决心坚定不移。美方对香港国家安全立法横加干涉，这完全违背国际法和国际关系基本准则，是注定要失败的。”他续称，“中美经贸和教育领域合作的本质是互利共赢。一个时期以来，美方泛化国家安全概念，以莫须有理由恶意打压中国企业，现在又威胁调查在美上市的中国企业，并出台措施限制中国留学人员赴美签证，上述做法严重违背市场竞争原则，完全违背中美两国人民开展友好交流的愿望，必将进一步损害中美经贸关系和两国关系的社会基础。”

赵立坚强调，“新冠肺炎疫情是人类面临的共同挑战，各国应当合力应对。当前，国际社会已经形成了反对搞病毒污名化、团结合作抗疫的共识，但美方仍在无端指责中国和世卫组织，企图借此转移美公众视线、掩盖自己抗疫不力的真相。这种做法很不道德，也欺骗不了世人。”“中美合则两利，斗则俱伤。中方致力于同美方一道努力，发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系。”赵立坚说，“同时，中方将坚定捍卫自身主权安全发展利益。美方任何损害中方利益的言行都将遭到中方坚决回击，美方阻挡中国发展壮大的图谋注定不会得逞。中方敦促美方立即纠正错误，摒弃冷战零和思维和意识形态偏见，慎重妥善处理有关问题，不要在错误的道路上越走越远。”