澳大利亚总理莫里森接受特朗普G7峰会邀请

自堪培拉方面消息，澳大利亚总理莫里森6月2日向美国总统特朗普表示，澳大利亚将接受美方发出的参加今年七国集团峰会（G7）的邀请。澳大利亚去年曾在东道主法国总统马克龙的邀请下，以观察员的身份参与了这一会议。

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特朗普在上周六向媒体表示，他决定将今年于美国举办的G7峰会推迟到9月或之后举行，并会邀请澳大利亚、俄罗斯、韩国和印度的首脑参与此次会议。消息显示，特朗普在周二当天向莫里森致电并提出这一提议，而后者则接受了来自美方的邀请。澳总理发言人并在随后对这一消息加以证实。

莫里森的发言人通过声明表示，“总理说他对再次接受邀请参加G7峰会感到高兴，正如去年被法国总统马克龙邀请与会一样”。声明写道，“连续第二年参加G7峰会，将为澳大利亚提供另一个重要的机会，以在全球经济高度不确定的时期促进我们的利益。”声明称，“对澳大利亚人来说，重要的是我们与会。”同样在当天，韩国总统府青瓦台就美国邀请韩国参加七国集团峰会回应称，这意味着韩国跻身引领世界秩序的领袖之列。

据韩联社报道，青瓦台发言人康珉硕对美国总统特朗普的上述提议指出，世界外交秩序的新旧转型可能性增大，如果韩国总统文在寅能出席峰会，这将意味着韩国成为G11或G12等新体系的正式成员，有助于提升国格，维护国家利益。