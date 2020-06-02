特朗普威胁动用军队平息暴力 三位民主党州长出面拒绝

美国总统特朗普6月1日在白宫玫瑰花园发表演讲宣布，他是“法律与秩序”的总统。他警告说，将出动美国军队以平息全美多个城市发生的暴力事件。对此，目前已有3名美国民主党籍州长表示反对和拒绝。伊利诺伊州州长普利茨克（J. B. Pritzker） 批评特朗普是在煽动时局。

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特朗普在演讲中表示，他正在“立即采取行动”，并“动员所有可用的联邦资源”，以制止全美范围内的骚乱和抢劫。他威胁说，如果各州不派遣国民警卫队制止骚乱，他将部署军队。他正在派遣“成千上万的全副武装的士兵和军事人员”以制止骚乱。特朗普在讲话中说，“我建议每个州长都要在街道上部署足够数量的国民警卫队。我们将结束骚乱和无政府主义行为，今天就结束它。”他还补充说，“我们不能让愤怒的暴民淹没和平抗议者的正义呼声。” 特朗普称，“我希望这种恐怖活动的组织者面临严厉的刑事处罚。” 演讲后，他及其随行人员立即走出白宫，穿过拉法耶特广场到达圣约翰大教堂。前一天晚上，该教堂在示威中起火。在他到来之前，警察刚刚使用催泪瓦斯驱散了附近的示威者。

据《华尔街日报》报道，美国纽约、洛杉矶、亚特兰大和明尼阿波利斯都发布或延长了宵禁，以期平息暴力。到1日，有6个州和13个城市宣布进入紧急状态，美国在全国部署了67000名国民警卫队员，创了美国历史之最。美国司法部高级官员说，司法部长威廉·巴尔指示联邦监狱局派遣防暴队前往迈阿密和华盛顿，华盛顿特区定于周一晚上7点开始实行新的宵禁。不过特朗普的支持者中也有不少人指出，真正在州级得到动员和部署的国名警卫队成员人数则大大有所出入。

值得一提的是，特朗普发表威胁要动用军队的讲话后，纽约州、俄勒冈州和伊利诺伊州三位民主党州长立刻进行了回应。纽约州州长科莫（Andrew Cuomo）发推文讽刺特朗普称，对他来说，这只是个电视真人秀。“总统呼吁美国军队打击美国公民。他利用军队镇压和平示威，这样他就可以在教堂拍照。对这位总统来说，这只是一个电视真人秀。”科莫这样写道。俄勒冈州州长凯特·布朗（Kate Brown）说，她拒绝了波特兰市长要求她出动国民警卫队的请求，以回应该市过去几天的抗议活动。“让士兵出现在美国各地的街道上，正是特朗普总统想要的。”

布朗说，“今天早上，他在与全美州长的通话中已经非常明确地表达了这一点。” 伊利诺伊州州长普利兹克（JB Pritzker）并回应特朗普的讲话，拒绝“联邦政府向伊利诺伊州派兵”。他在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时说，“事实是，总统创造了煽动性的时刻。” “他想从疫情应对失败上转移话题，这是他悲惨的失败，现在，因为乔治·弗洛伊德遭受不公而出现动荡，他想抛出另一个话题，转身成为法律和秩序的总统。”普利兹克称，特朗普与白宫外抗议者打交道的方式是错误的。另据《国会山报》1日消息，除了民主党人，共和党人乃至特朗普的助手也认为总统的言论“无助于改变局势”。

共和党参议员帕特·图米（Pat Toomey）表示，确实觉得“特朗普的一些推文毫无帮助”，“假使他改变说话的方式和语气，软化态度，那么可能会有所帮助。”共和党唯一的非裔参议员蒂姆·斯科特（Tim Scott）也向媒体指出，特朗普的推文，“没有建设性”。值得一提的是，特朗普在当天就时局与各州州长的视频会议被人录音外泄。会议上，他指责各州州长在面对抗议和暴力现象时表现软弱，敦促他们变得强硬，采取更强力手段积极追捕暴力抗议者。