特朗普威脅動用軍隊平息暴力 三位民主黨州長出面拒絕

美國總統特朗普6月1日在白宮玫瑰花園發表演講宣布，他是“法律與秩序”的總統。他警告說，將出動美國軍隊以平息全美多個城市發生的暴力事件。對此，目前已有3名美國民主黨籍州長表示反對和拒絕。伊利諾伊州州長普利茨克（J. B. Pritzker） 批評特朗普是在煽動時局。

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特朗普在演講中表示，他正在“立即採取行動”，並“動員所有可用的聯邦資源”，以制止全美範圍內的騷亂和搶劫。他威脅說，如果各州不派遣國民警衛隊制止騷亂，他將部署軍隊。他正在派遣“成千上萬的全副武裝的士兵和軍事人員”以制止騷亂。特朗普在講話中說，“我建議每個州長都要在街道上部署足夠數量的國民警衛隊。我們將結束騷亂和無政府主義行為，今天就結束它。”他還補充說，“我們不能讓憤怒的暴民淹沒和平抗議者的正義呼聲。” 特朗普稱，“我希望這種恐怖活動的組織者面臨嚴厲的刑事處罰。” 演講後，他及其隨行人員立即走出白宮，穿過拉法耶特廣場到達聖約翰大教堂。前一天晚上，該教堂在示威中起火。在他到來之前，警察剛剛使用催淚瓦斯驅散了附近的示威者。

據《華爾街日報》報道，美國紐約、洛杉磯、亞特蘭大和明尼阿波利斯都發布或延長了宵禁，以期平息暴力。到1日，有6個州和13個城市宣布進入緊急狀態，美國在全國部署了67000名國民警衛隊員，創了美國歷史之最。美國司法部高級官員說，司法部長威廉·巴爾指示聯邦監獄局派遣防暴隊前往邁阿密和華盛頓，華盛頓特區定於周一晚上7點開始實行新的宵禁。不過特朗普的支持者中也有不少人指出，真正在州級得到動員和部署的國名警衛隊成員人數則大大有所出入。

值得一提的是，特朗普發表威脅要動用軍隊的講話後，紐約州、俄勒岡州和伊利諾伊州三位民主黨州長立刻進行了回應。紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）發推文諷刺特朗普稱，對他來說，這只是個電視真人秀。“總統呼籲美國軍隊打擊美國公民。他利用軍隊鎮壓和平示威，這樣他就可以在教堂拍照。對這位總統來說，這只是一個電視真人秀。”科莫這樣寫道。俄勒岡州州長凱特·布朗（Kate Brown）說，她拒絕了波特蘭市長要求她出動國民警衛隊的請求，以回應該市過去幾天的抗議活動。“讓士兵出現在美國各地的街道上，正是特朗普總統想要的。”

布朗說，“今天早上，他在與全美州長的通話中已經非常明確地表達了這一點。” 伊利諾伊州州長普利茲克（JB Pritzker）並回應特朗普的講話，拒絕“聯邦政府向伊利諾伊州派兵”。他在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時說，“事實是，總統創造了煽動性的時刻。” “他想從疫情應對失敗上轉移話題，這是他悲慘的失敗，現在，因為喬治·弗洛伊德遭受不公而出現動蕩，他想拋出另一個話題，轉身成為法律和秩序的總統。”普利茲克稱，特朗普與白宮外抗議者打交道的方式是錯誤的。另據《國會山報》1日消息，除了民主黨人，共和黨人乃至特朗普的助手也認為總統的言論“無助於改變局勢”。

共和黨參議員帕特·圖米（Pat Toomey）表示，確實覺得“特朗普的一些推文毫無幫助”，“假使他改變說話的方式和語氣，軟化態度，那麼可能會有所幫助。”共和黨唯一的非裔參議員蒂姆·斯科特（Tim Scott）也向媒體指出，特朗普的推文，“沒有建設性”。值得一提的是，特朗普在當天就時局與各州州長的視頻會議被人錄音外泄。會議上，他指責各州州長在面對抗議和暴力現象時表現軟弱，敦促他們變得強硬，採取更強力手段積極追捕暴力抗議者。