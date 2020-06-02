特朗普提G7+4 赵立坚：针对中国搞小圈子不得人心

中国外交部发言人赵立坚6月2日在例行记者会上就美国总统特朗普有意将原定于6月底举行的七国集团领导人峰会（G7）推迟到9月，并希望邀请包括俄罗斯、澳大利亚、韩国和印度四国领导人与会时回应说，针对中国搞小圈子不得人心，也不符合有关国家利益。

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美国总统特朗普5月30日在搭乘“空军一号”时向媒体表示，现在的七国集团架构“已经不能客观反映世界格局”“极其落后于时代”，他将邀请俄罗斯、韩国、澳大利亚和印度加入，把七国集团扩大为“十国或者十一国集团”，并将于9月召开峰会。目前，特朗普已与俄罗斯总统普京就此通话，但他重邀俄罗斯参与G7峰会的提议遭到了英国和加拿大地反对。英国首相约翰逊发言人表示，准备使用否决权来阻止俄罗斯加入，除非俄罗斯停止其“侵略性和破坏稳定的活动”。加拿大总理特鲁多亦指出，俄罗斯“仍然不尊重和无视国际规则”，因此该国被排除在G7之外，日后也将如此。此外，韩国总统文在寅和澳大利亚总理莫里森已经相继代表本国接受了参与这一峰会的邀请。

当天的记者会上，有记者提问，美国总统特朗普表示将原定于6月底举行的七国集团领导人峰会推迟到9月或更晚，并希望邀请包括俄罗斯总统普京和澳大利亚、韩国、印度四国领导人参会。中方对此有何评论？赵立坚则回应称，“我们注意到有关情况。中方一贯认为，无论是什么国际组织或国际会议，都应该有利于增进各国互信，有利于维护多边主义，都应该有利于促进世界和平与发展，相信这也是世界绝大多数国家的愿望。针对中国搞小圈子，不得人心，也不符合有关国家利益。”