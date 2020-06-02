蓬佩奥称美国考虑欢迎港人来美 北京：香港事务不许外国干涉

美国国务卿蓬佩奥近日在发表讲话中表示，美国正在考虑欢迎香港人来美这一选项，以作为对中国推行港版国安法立法的回应。对此，中国外交部发言人赵立坚6月2日回应称，香港事务纯属中国内政，不容任何外国干涉。

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据悉，蓬佩奥是在上周五接受华盛顿智库“美国企业研究所”（American Enterprise Institute）访问时作出这一表态，而其录音在本周一被公开。当被问及华盛顿是否考虑欢迎香港人“来这里发挥他们的企业创造力”时，蓬佩奥回应称正在考虑。他说，“不知道这会如何发挥作用。如你所知，（香港与）英国的关系不同，这些（香港）人很多都持英国护照，香港与英国之间历史悠久。这是非常不同的，但我们正在研究它。”他在访问中，未有具体透露移民限额、签证等细节。

此外，美国参议院共和党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）周一亦表明，希望特朗普政府可以尽快确定制裁北京的具体方法。他提出，美国应该参照其他民主国家的做法，向香港人打开大门。麦康奈尔在参议院的讲话中说，美国过去对战争和共产主义的难民一直像 “灯塔”。他强调应该为香港人民再次采取类似措施。

北京方面，有记者在周二提问，针对中国全国人大通过涉港国安立法，美国务卿蓬佩奥称，正考虑“欢迎香港人民到美国”。中方对此有何评论？赵立坚则回答说，“中方近来已多次表明在香港问题上的原则立场。香港事务纯属中国内政，不容任何外国干涉。我们希望美国多做有利于香港稳定繁荣和中美关系发展的事。”