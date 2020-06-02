韩国愿出席G7 俄罗斯想先了解细节但英加不欢迎

2020年5月30日，特朗普总统在空军一号上对记者讲话。Le président Donald Trump s'adressant à des journalistes à bord de Air Force One, le 30 mai 2020.

韩国青瓦台发布声明称，总统文在寅周一告诉美国总统特朗普，他将接受特朗普的邀请，参加今年的七国集团G7峰会。克里姆林宫则表示，总统普京希望获知更多信息后再决定是否出席。不过，英国和加拿大现已表示反对俄方与会。

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路透社报道指，文在寅在电话中对特朗普表示，他欢迎把其他国家纳入G7，并称在应对全球新冠疫情的当下，此举将是进步的象征。

据青瓦台声明，文在寅称：“如果能够在合适的时间，（领导人）会议的举行可以非常成功，它将是世界回归常轨的一个讯号。”

5月30日，特朗普宣布，将把原定6月底举行的G7峰会延期至9月，还说他希望邀请澳大利亚、俄罗斯、韩国、印度参加峰会。

特朗普认为，目前G7的形式是一个“非常过时的国家集团。并不能代表世界的现状。”

有关特朗普邀请普京参加G7峰会的提议，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周一说：“总统普京一向支持对话，就这件事而言，为回复（美方）邀请，我们需要得到更多信息，包括议程和参加峰会的形式，但遗憾的是现在没有”。

然而，对于美国将俄罗斯重新纳入G7的提议，英国和加拿大均表示反对。英国首相约翰逊发言人表示，准备使用否决权来阻止俄罗斯加入，除非俄罗斯停止其“侵略性和破坏稳定的活动”。加拿大总理特鲁多则指出，俄罗斯“仍然不尊重和无视国际规则”，因此该国被排除在G7之外，日后也将如此。

七国集团成员包括美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大和日本，因俄罗斯1997年加入，七国集团G7一度变为八国集团G8。2014年乌克兰危机爆发后，原七国集团成员拒绝以八国集团形式举行会议，重新举办七国集团峰会。