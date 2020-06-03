特朗普威胁后 美国防部长：反对援引《叛乱法》出动军队

美国国防部长马克·埃斯珀（Mark Esper）6月3日在参加记者会时表示，不支持援引《叛乱法》，以允许特朗普总统在抗议活动中使用现役军队参与国内执法。

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埃斯珀指出，他相信在当前情况下，国民警卫队最适合进行国内执法。“而启用现役部队执法，只应作为最后手段，只应在最紧急和最严峻的情况下使用，而现在没有面临这种情况”。埃斯珀明确表示，“我不支持动用《叛乱法》”。美国《叛乱法》1807年通过时授权总统派兵打击“印第安人的恶意入侵”。后来，该法案屡次修订，涵盖内容扩大：允许调用军队参与平息国内骚乱、保护民权。根据美国国会研究处资料，历史上，美国曾数十次启用《叛乱法》，但是过去将近30年内没有先例。上一次被使用还是在1992年洛杉矶骚乱时被使用。时任总统老布什应加州州长请求、调用近四千官兵前往平息事态。

埃斯珀在发言中并对受难非裔美国人弗洛伊德(George Floyd)遭受的警察暴力加以谴责，并称这是一个“可拍的犯罪”，并指涉事的所有警察都应得到处置。他说，“这是我们看到过太多遍的一场悲剧”。有人问埃斯珀为什么要花一周的时间才来应对这些事件。他说，最初想保持政治中立，但是在过去三天，随着事件的发生，“很明显，这正在成为一个非常易燃的国家问题。”埃斯珀称，“从那时到现在，我们被很多事情所困扰，但我确实认为重要的是要发声。” “我的希望是，我们将看到和平的游行示威，而不是街头暴力，向乔治·弗洛伊德致敬，要对谋杀他的责任施压，促使我们反思美国的种族主义，并呼吁我们采取行动，为团结起来，一劳永逸地解决这个问题。”

埃斯珀因周一晚上出现在特朗普和其他政府成员，在白宫隔街对面的圣约翰主教教堂前的照片而受到严厉批评。同样在当天，特朗普在白宫发表强硬讲话，称和平抗议者的声音不能被“暴徒”淹没，还表示将派遣“数千名全副武装的士兵、军事人员以及执法官员以制止骚乱”。该言论遭到美国国内多方反对和批评。