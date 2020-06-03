特朗普威脅後 美國防部長：反對援引《叛亂法》出動軍隊

美國國防部長馬克·埃斯珀（Mark Esper）6月3日在參加記者會時表示，不支持援引《叛亂法》，以允許特朗普總統在抗議活動中使用現役軍隊參與國內執法。

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埃斯珀指出，他相信在當前情況下，國民警衛隊最適合進行國內執法。“而啟用現役部隊執法，只應作為最後手段，只應在最緊急和最嚴峻的情況下使用，而現在沒有面臨這種情況”。埃斯珀明確表示，“我不支持動用《叛亂法》”。美國《叛亂法》1807年通過時授權總統派兵打擊“印第安人的惡意入侵”。後來，該法案屢次修訂，涵蓋內容擴大：允許調用軍隊參與平息國內騷亂、保護民權。根據美國國會研究處資料，歷史上，美國曾數十次啟用《叛亂法》，但是過去將近30年內沒有先例。上一次被使用還是在1992年洛杉磯騷亂時被使用。時任總統老布什應加州州長請求、調用近四千官兵前往平息事態。

埃斯珀在發言中並對受難非裔美國人弗洛伊德(George Floyd)遭受的警察暴力加以譴責，並稱這是一個“可拍的犯罪”，並指涉事的所有警察都應得到處置。他說，“這是我們看到過太多遍的一場悲劇”。有人問埃斯珀為什麼要花一周的時間才來應對這些事件。他說，最初想保持政治中立，但是在過去三天，隨着事件的發生，“很明顯，這正在成為一個非常易燃的國家問題。”埃斯珀稱，“從那時到現在，我們被很多事情所困擾，但我確實認為重要的是要發聲。” “我的希望是，我們將看到和平的遊行示威，而不是街頭暴力，向喬治·弗洛伊德致敬，要對謀殺他的責任施壓，促使我們反思美國的種族主義，並呼籲我們採取行動，為團結起來，一勞永逸地解決這個問題。”

埃斯珀因周一晚上出現在特朗普和其他政府成員，在白宮隔街對面的聖約翰主教教堂前的照片而受到嚴厲批評。同樣在當天，特朗普在白宮發表強硬講話，稱和平抗議者的聲音不能被“暴徒”淹沒，還表示將派遣“數千名全副武裝的士兵、軍事人員以及執法官員以制止騷亂”。該言論遭到美國國內多方反對和批評。