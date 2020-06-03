特朗普政府从16日开始禁止中国客机飞往美国

路透社6月3日报道指，美国特朗普政府计划从16日开始，禁止中国客机飞往美国。这是由于美方指控疫情后，中方尚未对何时允许美国客机复飞中国作出时间安排。

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据悉，这一决定由美国交通部在当天宣布，其被指是华盛顿惩罚北京未能遵守中美两国关于民航合作签署的《中美航空协定》的反应。美方的这一决定针对对象将包括中国国际航空公司、中国东方航空公司、中国南方航空公司和海南航空公司。报导指，美国的达美航空公司(Delta)和美联航（United）已经在本月向中方管理部门要求恢复航线。与此同时，疫情期间，中方航空公司则保持着两国间的客机运营。对于特朗普政府的这一决定，达美航空在当天发表声明表示，“我们支持和感谢美国政府对执行我们的权利和确保公平所采取的行动”。美联社尚未对此加以表态。

美国交通部的正式声明指出，“中国仍然未能提出何时将改变规定，使美国客机定期复航”。中国驻美大使馆并未回应路透社的置评请求。据悉，特朗普政府曾在5月22日指控中方近乎“不可能”地让美国航空公司复航中国，并让4家中国的航空公司向美方订满航班。报导指，尽管中国公司分别飞往美国的航班在疫情中每周不会超过一架，但有大量的中国航班从美国出发，以将滞留在美国的中国人带回国。

报导还指出，特朗普政府另计划对中国客机临时包机进行限制，会警告航空公司不会受到美方的批准。美方官员认为，临时包机是一种绕过两国民航协议的客运方式。自新冠疫情暴发后，随着美方在1月31日禁止从中国来的旅客入境，美国的航空公司也都相继暂停了来往于两国之间的业务。与此同时，达美航空和美联航正在继续向中国飞货运航班。而达美航空已请求（中方）批准每天从底特律和西雅图飞往上海浦东机场的航班，美联航则要求开展每天从旧金山和新泽西州的纽瓦克机场飞往上海浦东机场的航班，以及旧金山和北京之间的班级。

中国航空当局曾在3月下旬表示，中国航空公司在飞往任何特定国家的一条航线上只能维持每周一班的客机航班，而且航空公司的航班次数不得超过其3月12日的飞行次数。美国运输部称，“但由于美国客运航空公司已于3月12日停止所有航班，中国有效地阻止了美国航空公司恢复飞往中国的定期客运航班。”

北京方面，中国外交部5月25日的例行记者会上，美国有线电视新闻网（CNN）的记者提问称，”美国运输部发表声明，要求中国的航空公司须对计划运营的赴美航班提前向美方报备，并称这么做是因为中方限制美方航空公司恢复赴华客运航班。据我们了解，中方除要求美方航空公司遵守中方规定外，还要求如果美方航班运载的乘客抵达中国后确认感染新冠肺炎，航空公司必须对此负责。美方表示，中方有关要求违反中美之间的航空协议规定。中方对此有何回应？“

对此，中方发言人赵立坚回应称，“3月26日中方发布的《关于疫情防控期间继续调减国际客运航班量的通知》是在新冠肺炎疫情特殊时期为了疫情防控需要，经中国国务院联防联控机制批准，由中国民航局按照《中华人民共和国国境卫生检疫法》等法律要求发布，对国际客运航班运行采取的特殊安排。该措施参照了多个国家做法，对中外各国航空公司一视同仁，公开公平透明。中方注意到美政府有关部门要求中方航空公司提供航班飞行计划的情况。中方反对美方对中方航空公司正常运营的客运航班采取任何可能的干扰或限制。”

记者追问，“上周，你提到中方一些临时航班因未得到美方批准而被迫推迟。但据我们了解，中方航空公司近期向美方提出了大量临时包机计划，并且报备并不及时。美方还表示，只有中方航空公司参与临时包机计划、美方航空公司却被排除在外是不公平的。中方对此有何回应？”赵立坚回答说，“近期，中国有关航空公司拟安排部分临时航班自美接回一些确有困难、急需回国的留学人员，由于美方未批准相关航班申请，导致航班被迫推迟，中方对此表示遗憾。我们希望美方从人道主义精神出发，尽快为有关接回学生的航班办妥相关手续，使中国学生能够顺利回国。”他续称，“至于你提到的具体问题，请向主管部门询问。”