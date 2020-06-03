特朗普政府從16日開始禁止中國客機飛往美國

路透社6月3日報道指，美國特朗普政府計畫從16日開始，禁止中國客機飛往美國。這是由於美方指控疫情後，中方尚未對何時允許美國客機復飛中國作出時間安排。

廣告 繼續瀏覽後續

據悉，這一決定由美國交通部在當天宣布，其被指是華盛頓懲罰北京未能遵守中美兩國關於民航合作簽署的《中美航空協定》的反應。美方的這一決定針對對象將包括中國國際航空公司、中國東方航空公司、中國南方航空公司和海南航空公司。報導指，美國的達美航空公司(Delta)和美聯航（United）已經在本月向中方管理部門要求恢復航線。與此同時，疫情期間，中方航空公司則保持着兩國間的客機運營。對於特朗普政府的這一決定，達美航空在當天發表聲明表示，“我們支持和感謝美國政府對執行我們的權利和確保公平所採取的行動”。美聯社尚未對此加以表態。

美國交通部的正式聲明指出，“中國仍然未能提出何時將改變規定，使美國客機定期復航”。中國駐美大使館並未回應路透社的置評請求。據悉，特朗普政府曾在5月22日指控中方近乎“不可能”地讓美國航空公司復航中國，並讓4家中國的航空公司向美方訂滿航班。報導指，儘管中國公司分別飛往美國的航班在疫情中每周不會超過一架，但有大量的中國航班從美國出發，以將滯留在美國的中國人帶回國。

報導還指出，特朗普政府另計畫對中國客機臨時包機進行限制，會警告航空公司不會受到美方的批准。美方官員認為，臨時包機是一種繞過兩國民航協議的客運方式。自新冠疫情暴發後，隨着美方在1月31日禁止從中國來的旅客入境，美國的航空公司也都相繼暫停了來往於兩國之間的業務。與此同時，達美航空和美聯航正在繼續向中國飛貨運航班。而達美航空已請求（中方）批准每天從底特律和西雅圖飛往上海浦東機場的航班，美聯航則要求開展每天從舊金山和新澤西州的紐瓦克機場飛往上海浦東機場的航班，以及舊金山和北京之間的班級。

中國航空當局曾在3月下旬表示，中國航空公司在飛往任何特定國家的一條航線上只能維持每周一班的客機航班，而且航空公司的航班次數不得超過其3月12日的飛行次數。美國運輸部稱，“但由於美國客運航空公司已於3月12日停止所有航班，中國有效地阻止了美國航空公司恢復飛往中國的定期客運航班。”

北京方面，中國外交部5月25日的例行記者會上，美國有線電視新聞網（CNN）的記者提問稱，”美國運輸部發表聲明，要求中國的航空公司須對計畫運營的赴美航班提前向美方報備，並稱這麼做是因為中方限制美方航空公司恢復赴華客運航班。據我們了解，中方除要求美方航空公司遵守中方規定外，還要求如果美方航班運載的乘客抵達中國後確認感染新冠肺炎，航空公司必須對此負責。美方表示，中方有關要求違反中美之間的航空協議規定。中方對此有何回應？“

對此，中方發言人趙立堅回應稱，“3月26日中方發布的《關於疫情防控期間繼續調減國際客運航班量的通知》是在新冠肺炎疫情特殊時期為了疫情防控需要，經中國國務院聯防聯控機制批准，由中國民航局按照《中華人民共和國國境衛生檢疫法》等法律要求發布，對國際客運航班運行採取的特殊安排。該措施參照了多個國家做法，對中外各國航空公司一視同仁，公開公平透明。中方注意到美政府有關部門要求中方航空公司提供航班飛行計畫的情況。中方反對美方對中方航空公司正常運營的客運航班採取任何可能的干擾或限制。”

記者追問，“上周，你提到中方一些臨時航班因未得到美方批准而被迫推遲。但據我們了解，中方航空公司近期向美方提出了大量臨時包機計畫，並且報備並不及時。美方還表示，只有中方航空公司參與臨時包機計畫、美方航空公司卻被排除在外是不公平的。中方對此有何回應？”趙立堅回答說，“近期，中國有關航空公司擬安排部分臨時航班自美接回一些確有困難、急需回國的留學人員，由於美方未批准相關航班申請，導致航班被迫推遲，中方對此表示遺憾。我們希望美方從人道主義精神出發，儘快為有關接回學生的航班辦妥相關手續，使中國學生能夠順利回國。”他續稱，“至於你提到的具體問題，請向主管部門詢問。”