英国外交大臣：曾与五眼联盟讨论分担收留出逃港人可能

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）6月2日就中国全国人大推行港版国安法立法，及英方相应回应在英国议会发言并接受议员质询。

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拉布在发言中重申，一旦北京在香港落实港版国安法，将延长英国国民（海外）护照（BNO）持有者免签入英权利从目前的6个月至12个月，其间容许他们在英居住、申请读书和工作，并为取得英国公民权铺路。英国议会跨党派议员还支持政府声援香港，提出独立调查、 甚至派联合国专员来港视察等质询。拉布并在问答过程中透露指，曾与“五眼联盟”盟友讨论过必要时分担收留出逃港人的可能。

拉布在会上就相关问题回答英国影子外交大臣、工党人南迪（Lisa Nandy）质询时表示，自去年9月起已为此跟内政大臣和内政部等合作，但要先等中方在港版国安法立法有更多进展，如看到其法律文本内容后，英方才会有进一步公布。他称，英国内政部会在适当时间公布政策细节，又指BNO护照持有人家属亦会在考虑之列。拉布说，英方同时会与国际伙伴合作，以研判后续应对。他并透露称，在本周一曾与“五眼联盟”（美、英、加、澳、新组成的情报同盟）举行外长视频会议时，提到一旦香港出现大规模出走潮时，各国分担出收留的可能。

不过，拉布表示，最近一次评估中不认为有可能会发生上述状况，但认为“提出这点是正确的，我们正在外交层面处理这一问题”。他在发言中则重申，就该争议法律立法问题，北京现在还有时间思考，悬崖勒马，尊重香港高度自治以信守《中英联合声明》国际义务。拉布称，主动权现在于中国政府一边，中方必须做出选择。他指出，如果北京方面不顾一切，破釜成舟，继续往下走，破坏香港高度自治，实施香港版国安法，英国将与多个国家组成联盟作出回应。拉布强调，英国绝不会对香港发生的事坐视不管。

对于有议员关注1997年后出生的香港年轻港人无资格申请BNO护照，拉布回应称BNO持有人家属仍可申请BNO护照，另外国际社会联手确保其他未受BNO申护照请保障的年轻人提供选项。拉布还被追问有关港元联系汇率或面临的风险，他未正面回应，但称如中方一意孤行，“它会扼杀一向被视为经济王冠上的宝石”。拉布说，中方正将政治凌驾于经济之上，“我害怕那是逐步侵犯香港自治的自然后果”。

同样在当天的议会探讨环节中，南迪代表工党表示，对保守党政府就香港局势地关心赞同和支持。她向保守党政府喊话说，“现在是国际民主联盟团结起来、用一种声音说话的时候了。”此外，美国国务卿蓬佩奥通过推特称，与澳、加、新、英四国外长进行了通话。他们并就“中共对香港自治地侵蚀和推动新冠肺炎透明度问题进行了良好的沟通”。据悉，五国外长还就伊朗在中东的行为加以讨论。