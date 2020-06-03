英國外交大臣：曾與五眼聯盟討論分擔收留出逃港人可能

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）6月2日就中國全國人大推行港版國安法立法，及英方相應回應在英國議會發言並接受議員質詢。

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拉布在發言中重申，一旦北京在香港落實港版國安法，將延長英國國民（海外）護照（BNO）持有者免簽入英權利從目前的6個月至12個月，其間容許他們在英居住、申請讀書和工作，並為取得英國公民權鋪路。英國議會跨黨派議員還支持政府聲援香港，提出獨立調查、 甚至派聯合國專員來港視察等質詢。拉布並在問答過程中透露指，曾與“五眼聯盟”盟友討論過必要時分擔收留出逃港人的可能。

拉布在會上就相關問題回答英國影子外交大臣、工黨人南迪（Lisa Nandy）質詢時表示，自去年9月起已為此跟內政大臣和內政部等合作，但要先等中方在港版國安法立法有更多進展，如看到其法律文本內容後，英方才會有進一步公布。他稱，英國內政部會在適當時間公布政策細節，又指BNO護照持有人家屬亦會在考慮之列。拉布說，英方同時會與國際夥伴合作，以研判後續應對。他並透露稱，在本周一曾與“五眼聯盟”（美、英、加、澳、新組成的情報同盟）舉行外長視頻會議時，提到一旦香港出現大規模出走潮時，各國分擔出收留的可能。

不過，拉布表示，最近一次評估中不認為有可能會發生上述狀況，但認為“提出這點是正確的，我們正在外交層面處理這一問題”。他在發言中則重申，就該爭議法律立法問題，北京現在還有時間思考，懸崖勒馬，尊重香港高度自治以信守《中英聯合聲明》國際義務。拉布稱，主動權現在於中國政府一邊，中方必須做出選擇。他指出，如果北京方面不顧一切，破釜成舟，繼續往下走，破壞香港高度自治，實施香港版國安法，英國將與多個國家組成聯盟作出回應。拉布強調，英國絕不會對香港發生的事坐視不管。

對於有議員關注1997年後出生的香港年輕港人無資格申請BNO護照，拉布回應稱BNO持有人家屬仍可申請BNO護照，另外國際社會聯手確保其他未受BNO申護照請保障的年輕人提供選項。拉布還被追問有關港元聯繫彙率或面臨的風險，他未正面回應，但稱如中方一意孤行，“它會扼殺一向被視為經濟王冠上的寶石”。拉布說，中方正將政治凌駕於經濟之上，“我害怕那是逐步侵犯香港自治的自然後果”。

同樣在當天的議會探討環節中，南迪代表工黨表示，對保守黨政府就香港局勢地關心贊同和支持。她向保守黨政府喊話說，“現在是國際民主聯盟團結起來、用一種聲音說話的時候了。”此外，美國國務卿蓬佩奧通過推特稱，與澳、加、新、英四國外長進行了通話。他們並就“中共對香港自治地侵蝕和推動新冠肺炎透明度問題進行了良好的溝通”。據悉，五國外長還就伊朗在中東的行為加以討論。