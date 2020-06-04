朝鲜斥美国没资格就香港或人权问题批评中国

自平壤方面消息，朝鲜劳动党国际事务发言人6月4日在官方报纸撰文称，“美国威胁放狗镇压国内反种族主义抗议活动，没资格就香港或人权问题批评中国。”

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路透社的报道指出，一名不具名的朝鲜劳动党国际事务部门发言人在朝鲜国营报纸刊登文章，抨击美国国务卿蓬佩奥最近的言论。据悉，蓬佩奥5月31日接受福克斯新闻访问时说，“中国共产党最近的行为暗示其决心摧毁西方理念、西方民主、西方价值观，让美国处于危险中。”

朝方发言人指，“蓬佩奥有关香港、台湾、人权和贸易争端的言论一派胡言，是对中共领导层的诽谤。”发言人还谈到，“蓬佩奥深陷针对其他国家的间谍和阴谋活动，已经变得无知，甚至难辨太阳从哪里升起哪里落下。”发言人并指，美国领导人的这类言论，显示他们对美国衰落的忧虑。

平壤方面的发言人还提到，美国最近针对警察暴力执法的示威活动，“对极端种族主义者感到愤怒的示威者甚至涌向白宫......这就是美国的现状，美国自由主义和民主给示威者扣上左派的帽子，还威胁要放狗镇压示威者。”

韩联社的报道分析指，这是自朝鲜最高领导人金正恩于2011年上台以来，朝鲜劳动党国际事务部首次发表自己的声明。