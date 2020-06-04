美国对33家中国实体的制裁将于5日生效 4家官媒拟列为外交使团

据路透社6月3日报道显示，美国商务部表示，针对上个月所列出的33个中国企业、机构的限制措施将于本周五（美东时间的6月5日）正式生效。此外，路透社还在当天援引消息人士的话称，华盛顿最快将于本周四，将中国中央电视台及中国新闻社等至少四家中国官方媒体驻美机构，列为“外国使团”，并加大对他们在美国境内活动地限制。

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此前，美国商务部工业与安全局（BIS）曾在5月22日分别以牵涉人权问题、与美国国家利益或外交政策相悖等理由，将共计33个中国机构与个人列入实体清单，以限制购买、使用美国技术。列入实体清单的公司包括奇虎360、烽火通信、东方网力、云从科技、达闼科技和中国公安部物证鉴定中心、哈尔滨工业大学、北京计算科学研究中心等，主要集中在安防、网络安全、网络通信、人工智能、机器人、研究机构和政府部门。一名自然人Zhu Jiejin亦被列入实体清单。美国商务部的相关声明写道，“在中国对维吾尔族、哈萨克族和其他穆斯林少数民族实施镇压、大规模任意拘留、强迫劳动和高科技监视中，这九个实体共谋侵犯人权。”美商务部长罗斯（Wilbur Ross）并于当时在声明中表示，“新增加的实体清单表明，我们致力于防止美国商品和技术用于损害我们利益的活动。”据悉，美方宣布的相关制裁措施将于6月5日生效，这些中国实体将无法在没有得到美国政府批准的情况下使用美国技术。

此外，路透社援引3名消息人士的话指，华盛顿最快将于当地时间本周四，将包括中国中央电视台及中新社等至少四家中国官方媒体，列为“外国使团”，并加大对他们在美国境内活动地限制。分析称，此举将进一步激化美国和中国的紧张关系。美国总统特朗普在上周宣布，将就北京加强对香港的控制采取回应行动。据美国1982年《外国使团法》规定，被认定为“外交使团”实体的驻美机构必须披露他们的人员名单、雇佣和解雇决定，并向美国国务院登记机构在美国租赁或拥有的房产。而在租赁或购买新的房产前，他们还必须获得美方的事先批准。据悉，美国在今年二月，已经将新华社等五家中国官媒在美机构列为“外国使团”，指控他们被中国政府用作宣传工具。它们包括，新华社、中国环球电视网、中国国际广播电台、《中国日报》发行公司和《人民日报》海外版的美国总代理海天发展公司。

今年3月，华盛顿表示，将把获准在中国主要国有媒体的美国办事处工作的记者人数从此前的160人削减到100人，以报复北京“长期以来对美国记者的恐吓和骚扰”。北京方面随后宣布要求“美国之音”、《纽约时报》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》、《时代周刊》驻华分社向中方申报在中国境内所有工作人员、财务、经营、所拥有不动产信息等书面材料。中方还要求，《纽约时报》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》年底前记者证到期的美籍记者限时离境，并于今后不得在陆港澳从事记者工作。而就这一最新进展，白宫和美国国务院以及中国驻美大使馆均未回应路透社的置评请求。