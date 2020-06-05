美国弗洛伊德致死案 3警保释金额各百万 如罪成或入监50年

美国明尼苏达州三名涉嫌执法过当，导致非裔男子佛洛伊德(George Floyd)死亡的前警察莱恩(Thomas Lane)、昆恩(Alexander Kueng)、邵都(Tou Thao)，4日由法官裁决保释金各为100万元，如三人“协助与教唆二级谋杀”与“协助与教唆二级过失杀人”两项罪成，合计最高可判处50年徒刑，法官也宣布下次开庭日为29日。

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据世界日报今天报道称，佛洛伊德涉案3警，保释金各百万，罪成最高可关50年。

据该报道，在法院不远处正举行佛洛伊德追思会同时，莱恩等三名前警察穿着橘色囚服，首度于亨内平郡法院出庭，法官史考金(Paul Scoggin)裁决，三人保释金分别为无附带条件的100万元，如为有附带条件下，保释金可减为75万元，但被告必须满足上缴所持有枪支，并禁止与佛洛伊德家人接触等条件。明州检察长艾立森(Keith Ellison)向三名前警察提控“协助与教唆二级谋杀”，以及“协助与教唆二级过失杀人”两项罪名。

三名前警察的辩护律师，都曾当庭要求法官降低保释金，律师特别提到，沙文是莱恩与昆恩的训练警官，他们才一起工作三到四天。

根据明州法律，沙文的“二级谋杀罪”等同其他三位前警察遭控的“协助与教唆二级谋杀罪”，一旦罪成，最高刑期都是40年，至于另一项“二级过失杀人罪”与“协助与教唆二级过失杀人”，罪成最高可处10年徒刑。

据三名警察的诉状，大部分与沙文的相差无几，诉状中提到，莱恩曾经询问沙文，是否要帮佛洛依德转身，并怀疑过其精神状态，不过，最终莱恩并没有采取行动协助佛洛伊德，亦未改变自己的位置，也没有减少对佛洛伊德使用的力量。

起诉书上提到，案发时昆恩处于沙文与莱恩之间，他可以清楚听到上述两人的谈话，但同样未采取行动帮助佛洛伊德，不过，昆恩的律师说，昆恩曾经在过程中说，“你不能这样做”。据诉状说，站在一旁的邵都，一开始曾从警车拿出绑脚的弹性铐，要给其他同僚使用，但后来警察们决定不用，而继续用脚压制佛洛伊德。

据该报道，事件发生后，明州州长沃兹与明州人权厅(Department Human Rights)已经展开对于警察局的民权调查，希望借此解决明尼亚波利斯市种族歧视史，同时找到系统性变革的方案。