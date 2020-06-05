美國弗洛伊德致死案 3警保釋金額各百萬 如罪成或入監50年

美國明尼蘇達州三名涉嫌執法過當，導致非裔男子佛洛伊德(George Floyd)死亡的前警察萊恩(Thomas Lane)、昆恩(Alexander Kueng)、邵都(Tou Thao)，4日由法官裁決保釋金各為100萬元，如三人“協助與教唆二級謀殺”與“協助與教唆二級過失殺人”兩項罪成，合計最高可判處50年徒刑，法官也宣布下次開庭日為29日。

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據世界日報今天報道稱，佛洛伊德涉案3警，保釋金各百萬，罪成最高可關50年。

據該報道，在法院不遠處正舉行佛洛伊德追思會同時，萊恩等三名前警察穿着橘色囚服，首度於亨內平郡法院出庭，法官史考金(Paul Scoggin)裁決，三人保釋金分別為無附帶條件的100萬元，如為有附帶條件下，保釋金可減為75萬元，但被告必須滿足上繳所持有槍支，並禁止與佛洛伊德家人接觸等條件。明州檢察長艾立森(Keith Ellison)向三名前警察提控“協助與教唆二級謀殺”，以及“協助與教唆二級過失殺人”兩項罪名。

三名前警察的辯護律師，都曾當庭要求法官降低保釋金，律師特別提到，沙文是萊恩與昆恩的訓練警官，他們才一起工作三到四天。

根據明州法律，沙文的“二級謀殺罪”等同其他三位前警察遭控的“協助與教唆二級謀殺罪”，一旦罪成，最高刑期都是40年，至於另一項“二級過失殺人罪”與“協助與教唆二級過失殺人”，罪成最高可處10年徒刑。

據三名警察的訴狀，大部分與沙文的相差無幾，訴狀中提到，萊恩曾經詢問沙文，是否要幫佛洛依德轉身，並懷疑過其精神狀態，不過，最終萊恩並沒有採取行動協助佛洛伊德，亦未改變自己的位置，也沒有減少對佛洛伊德使用的力量。

起訴書上提到，案發時昆恩處於沙文與萊恩之間，他可以清楚聽到上述兩人的談話，但同樣未採取行動幫助佛洛伊德，不過，昆恩的律師說，昆恩曾經在過程中說，“你不能這樣做”。據訴狀說，站在一旁的邵都，一開始曾從警車拿出綁腳的彈性銬，要給其他同僚使用，但後來警察們決定不用，而繼續用腳壓制佛洛伊德。

據該報道，事件發生後，明州州長沃茲與明州人權廳(Department Human Rights)已經展開對於警察局的民權調查，希望藉此解決明尼亞波利斯市種族歧視史，同時找到系統性變革的方案。