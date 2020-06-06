台湾选民投票罢官 高雄市长韩国瑜拷问又一遭

高雄市第3届市长罢免案今天投票，依高雄市选举委员会统计，总计投票所数有1823所，投入选务工作人员达2万2000人。据中央社说，罢韩案今日投票，因应防疫需求，民众投票时除配戴口罩，也须配合量测体温及进行手部消毒。当地天气阴晴不定，不仅象征选民出门投票意愿，也显示韩国瑜高雄命运悬念不定。数小时后可见分晓。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，高雄市第3届市长罢免案今天投票，依高雄市选举委员会统计，总计投票所数有1823所。

据高雄市选委会公告选举人名册阅览，第3届市长韩国瑜罢免案投票人数229万9981人。依选罢法第90条规定，罢免案投票结果，有效同意票数多于不同意票数，且同意票数达原选举区选举人总数四分之一以上，即为通过。依高雄市投票人数计算，罢免门槛是57万4996票，且同意票数多于不同意票数。

据自由时报说，备受国人关注的高雄市长韩国瑜罢免案，今天上午当地时间8时到下午4点投票，结果最快下午5点半即可揭晓。根据“公职人员选举罢免法”规定，要成功通过罢免，同意票必须多于不同意票，还必须跨过投票人总数229万9981人的4分之1门槛。换言之，今天至少要有57万4996人投下同意票，罢免案才能通过。

本案是台湾自治史上首起直辖市长罢免案，也是韩国瑜个人政治生涯中第2次面临罢免。1994年间，时任台北县（现已改制为新北市）区域立委的韩国瑜，就曾因赞成兴建核四，与洪秀柱、林志嘉、詹裕仁3位同党立委共同被反核团体提案罢免，不过最后因投票率未达门槛，罢免案并未通过。

据该报道指，若是罢免案未通过，根据“选罢法”第92条第2项规定，本届高雄市长任期内，不得再对韩国瑜提起罢免。意即韩国瑜在剩余任期内将拥有不可罢免的“免死金牌”。

若是罢免通过，韩国瑜就成为地方自治史上首位被罢免的市长。根据“选罢法”第91、92条及“地方制度法”规定，中选会将于投票后7天内公告，并于公告日起3个月内办理高雄市长补选。而韩国瑜则自公告日起被解除职务。

韩国瑜去职后，4年内不得再参选高雄市长，其市政工作将暂由行政院派任代理市长接掌，直至新任市长产生为止。韩市府的副市长及职务比照简任第13职等之主管、首长，也必须随同韩国瑜离职。

该报道称，必须注意的是，即使罢免投票通过，也不代表韩国瑜已确定出局。

依据“选罢法”规定，若韩国瑜认为选委会在罢免过程中有违法，足以影响罢免结果，可以在罢免结果公告日起15天内，以选委会为被告提起罢免无效之诉；若认为罢免案中有票数不实、贿选等不法，也可在30天内以罢免案提议领衔人为被告，提起罢免案通过无效之诉。而且在诉讼程序终结前，不办理高雄市长补选。

根据规定，罢免诉讼一审依法将由高雄地院设立选举法庭合议审理，二审则由高等法院高雄分院承审，案件以二审终结且不得提起再审，各审法院应于6个月内审结，若韩国瑜胜诉确定，即可复职。反之，韩国瑜解职确定。

韩国瑜若提起诉讼，对国民党而言也并非没有风险，因为诉讼期间依法不办理补选，若罢免诉讼直到今年12月25日以后才判决确定，且韩国瑜败诉收场，根据“地方制度法”第82条规定，因韩国瑜所遗任期已不足2年，其职缺“可能”将由行政院派任的代理市长代理至任期结束，不会再办理补选，这也代表国民党将直接失去补选的竞争机会。

该报道指，不过，有内政部官员指出，倘若罢免案通过且被罢免人提起诉讼，剩余任期到底要从罢免通过起算，还是要从判决确定起算，因过去没有前例可循，目前也还无法完全确定，近日部内也已经在研议相关问题。