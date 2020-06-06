委内瑞拉反对派领袖瓜伊多下落不明

法国否认委内瑞拉反对派领袖瓜伊多躲在法国驻委内瑞拉大使馆。委内瑞拉外长阿雷亚萨稍早声称，瓜伊多目前人就在法国大使馆里。法国大使官邸传遭委内瑞拉当局断水断电。

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据法新社消息，委内瑞拉反对派领袖下落不明，法国否认庇护。法国昨天否认委内瑞拉反对派领袖瓜伊多躲在法国驻委内瑞拉大使馆。委内瑞拉外长阿雷亚萨稍早声称，瓜伊多目前人就在法国大使馆里。

法国外交部发言人阿格尼丝（Agnes von der Muhll）表示：「瓜伊多（Juan Guaido）先生不在位于加拉加斯（Caracas，委内瑞拉首都）的法国使馆里，我们已经向委国当局多次证实这项消息。」

据委内瑞拉外长阿雷亚萨（Jorge Arreaza）4日接受广播电台访问时说：「无论如何，我们都无法进入任何国家的大使馆建筑，现在我们是不能进入西班牙或法国使馆。」他又说，因此强力逮捕「是不可能的」。

马杜罗（Nicolas Maduro）是在2018年大选当选连任，外界普遍认为选举舞弊，在反对派掌控的国民议会宣称马杜罗篡位后，法国与西班牙等50多国承认瓜伊多是委内瑞拉临时总统。