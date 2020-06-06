或抗议德国军费未加够 特朗普威胁从德裁撤近万驻军

据美国媒体透露，美国国防部将在接下来几个月内大幅删减超过1/4驻德美军，相当于9500人。特朗普对北大西洋公约组织成员国提升军费，增加缴纳美国对欧洲的安全保护费比份不力持续不满，威胁减少在欧洲兵员，德国据信首当其冲。减裁驻德士兵有可能影响北约针对中东以及非洲的战略计划。

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据法新社消息，美国拟裁逾1/4驻德兵力，恐冲击在非洲中东行动。

据「华尔街日报」星期五说，美国国防部将自现有3万4500名常驻德国军方人员，大幅删减9500人。此外，美军兵力任何时候可于德国境内常驻或暂时轮调的人数，上限拟设在2万5000人，即现行许可人数的一半。

美方此举恐使北大西洋公约组织（NATO）保护伞架构下的美国对欧防卫承诺大打折扣，也可能冲击美国国防部在非洲及中东的行动。

据该报道，目前特朗普政府与欧洲盟国之间正因长期合作协议谈不拢而关系紧张。尤其华府不认为德国投入够多的预算在军费上。

据白宫国家安全会议（NSC）发言人尤约特（John Ullyot）在声明中表示，特朗普身为三军统帅，正重新评估美军的海外配置，但指出，「美国仍致力于和强大盟邦德国合作，确保彼此的防卫，以及许多其他重要议题」。