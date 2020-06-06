捷克参议长无视中国反对将访台湾

捷克参议院议长维特齐宣布下周将宣布出访台湾。台湾外交部今天表示，欢迎维特齐访台，待维特齐下周召开记者会后，台湾外交部将会正式对外说明。

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据中央社今天报道称，捷克议长无视中国反对将访台，台湾外交部表示欢迎。

捷克参议院议长维特齐（Miloš Vystrčil）无视中国反对，下周将宣布出访台湾。维特齐接受今天出刊的周刊“反映”（Reflex）访问时表示，已下定决心访问台湾，9日将召开记者会，详细说明访台规划，预计今年秋天成行。被问到访台原因时，维特齐表示，中国再三阻挠前议长柯加洛（Jaroslav Kubera）和他访问台湾，反而强化他访台的意愿，他强调，会在任期结束前以捷克参议院议长的身分，正式率团访台。

报道称，台湾外交部副发言人崔静麟对此表示，外交部已多次表示欢迎维特齐访台，待维特齐下周召开记者会后，外交部将会正式对外说明。

捷克参议院前议长柯佳洛（Jaroslav Kubera）原订2月访台，却不幸在出发前猝死；一封由中国大使馆署名、威胁他访台将对捷克企业报复的信，经媒体披露后震惊捷克政坛，捷克总统、总理等政府高层3月中对中国的威胁表示谴责。

中央社说，台湾立法院长游锡堃5月21日也以“诚挚欢迎捷克议长访问台湾”为题在脸书发文表示，在台湾总统就职连任同日，捷克参议院以压倒性票数通过决议、支持议长访台，强烈表达捷克是一个独立、自由和民主的国家，也竭诚希望维特齐能在疫情过后拨空访问台湾。