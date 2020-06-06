选总统拜登获民主党提名资格 迈向与特朗普决战

美国前副总统拜登获得民主党提名角逐总统大选所需的党代表票数门槛，正式取得提名资格，将在11月与寻求连任的共和党籍总统特朗普对决。目前拜登竞选势头稳步上升，新冠病毒疫情，弗洛伊德遭警暴致死引发全美抗议等多个大事件对其更为有利。最新民调显示拜登民意支持率领先特朗普超过7个百分点。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，拜登取得民主党提名资格，年底与特朗普一决胜负。

美国前副总统拜登是在美国时间昨天稍晚获得民主党提名角逐总统大选所需的党代表票数门槛，正式取得提名资格，将在11月与寻求连任的共和党籍总统特朗普对决。

据拜登推文写道：「亲爱的大家，今晚我们已达到民主党提名所需的1991张党代表票的门槛。我会在接下来的每一天奋战，争取你们的支持，以便赢得这场挽救国家之魂的一战。」

在确定迈过被提名门槛后，拜登发出声明表示国家需要领导力。据拜登在声明中说：「这是美国历史上一段困难时刻。特朗普那种愤怒、分化的政治不是办法；国家正渴望能人领导，领导力才能团结我们。」

民主党全国委员会将于8月中举行全国代表大会，届时拜登会被正式提名为民主党的总统候选人。

拜登接下来的挑战是挑选一位有助拉拢关键选民的副手，而他先前已允诺会找女性搭档；55岁的联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）被认为是热门人选。

法新社引据「真清晰政治网站」（RealClearPolitics）平均各家民调，拜登目前支持率领先特朗普7.1个百分点。