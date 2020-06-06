非洲裔骚乱成果丰硕：白宫前大街改名，维吉尼亚推倒将军雕像，旧金山削减警察预算

明尼苏达州非洲裔男子弗洛伊德(George Floyd)因白人警察暴力执法死亡，引发全国性的非洲裔骚乱，超过一周，取得丰硕成果，这成果不仅仅是一些示威者打砸抢商店，抢走大量财物。

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美国首都华盛顿每天有许多非洲裔聚集在白宫和国会附近，高举“黑人的命也是命”标语，抗议弗洛伊德死亡。市长包瑟(Muriel Bowser)5日将抗议活动频繁的白宫前的NW 16街命名为“黑人的命也是命广场”(Black Lives Matter Plaza)，示威人士在这条马路上涂写35英尺的“黑人的命也是命”字样。包瑟表示，改街名是为提升社会对非洲裔群体生命的关注度，让美国更加公平。包瑟并再度要求特朗普总统将国民警卫军从华府撤出，她表示，部署联邦执法人员会激怒示威者。

在维吉尼亚州的里士满市（Richmond）有一座罗伯特·李（Robert Lee）将军的雕像，李将军是美国南北战中南方联盟的总司令，他的雕像一直被认为是“白人至上”和“奴隶制”的象征。近日，该州决定推倒这座雕像，而李将军的后代也表示同意。美国有线电视新闻网（CNN）报道称，维吉尼亚州州长诺瑟姆（Ralph Northam）表示“这座雕像矗立在这里很久了，当时就是个错误，现在还是个错误，是时候把它推倒了。”

旧金山市长布里德（London Breed）日前宣布，将下一财政年度调拨给警方的部分预算改为支援非洲裔社群所需，这使得旧金山成为因反警察暴力示威而删减警方预算的又一座城市。根据布里德去年递交的预算案，警方2018至19财政年度预算为6亿2980万元，增至2019至20财年的6亿9570万元，在预算削减后，警方现时年度预算为6亿9230万元。