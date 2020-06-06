韓國瑜遭罷免同日 高雄市議長疑墜樓身亡 台灣政壇民間唏噓

中央社報道：韓國瑜6日遭投票罷免的同日晚間，國民黨籍高雄市議會議長許崑源疑似從17層高的住家墜樓，享壽63歲。事發後韓國瑜趕赴許家探視。

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據報道，6日晚近9時，警方到場確認疑似墜樓者身分是許崑源時嚇一跳，並趕緊通報在屋內的許妻，但她仍未發現丈夫墜樓，當場情緒崩潰。事發前，許崑源與妻子在家，因許崑源獨自在房內從窗戶躍下時未察覺，直到員警上樓通報才知道丈夫墜樓。

韓國瑜6日遭投票罷免，傍晚5時許在高市府四維行政中心發表演說，雖然許崑源未到現場，許妻到場難過淚崩，韓國瑜當場還上前擁抱安慰，不料晚間即發生疑墜樓憾事。

而在發事約一個小時前，許崑源還在臉書（Facebook）貼文說「這一次，誰會是贏家？」轉貼韓國瑜臉書粉絲專頁的演說千字文。

韓國瑜隨後也由當地官員陪同到許家探視，臉色凝重，不發一語。

高雄市府獲悉後也在媒體群組發出短訊回應指出，韓國瑜感到震驚難過，呼籲大家千萬要冷靜，政治是一時的，生活還是要過下去。

許崑源去年傳出小中風，至今仍行動不便，多數時間在家休養，很多行程由太太代勞服務，韓國瑜遭罷免通過後，許崑源也透過議會系統發出聲明說，尊重罷免結果，但非常遺憾市民失去一位認真改變高雄、努力讓高雄更好的市長。

許崑源縱橫政壇約30年，在台灣各黨、各派系有深厚人脈，晚間卻在高雄市長韓國瑜遭罷免通過後墜樓身亡，政壇人士對接連事件感到錯愕，感嘆世事無常。

中國國民黨籍的許崑源一直力挺韓國瑜，引介人脈、出錢出力；韓國瑜當選後，投桃報李力挺許崑源出任高雄議長。

該案由警方封鎖現場並報請檢方進一步調查中。