韩国瑜遭罢免同日 高雄市议长疑坠楼身亡 台湾政坛民间唏嘘

中央社报道：韩国瑜6日遭投票罢免的同日晚间，国民党籍高雄市议会议长许崑源疑似从17层高的住家坠楼，享寿63岁。事发后韩国瑜赶赴许家探视。

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据报道，6日晚近9时，警方到场确认疑似坠楼者身分是许崑源时吓一跳，并赶紧通报在屋内的许妻，但她仍未发现丈夫坠楼，当场情绪崩溃。事发前，许崑源与妻子在家，因许崑源独自在房内从窗户跃下时未察觉，直到员警上楼通报才知道丈夫坠楼。

韩国瑜6日遭投票罢免，傍晚5时许在高市府四维行政中心发表演说，虽然许崑源未到现场，许妻到场难过泪崩，韩国瑜当场还上前拥抱安慰，不料晚间即发生疑坠楼憾事。

而在发事约一个小时前，许崑源还在脸书（Facebook）贴文说「这一次，谁会是赢家？」转贴韩国瑜脸书粉丝专页的演说千字文。

韩国瑜随后也由当地官员陪同到许家探视，脸色凝重，不发一语。

高雄市府获悉后也在媒体群组发出短讯回应指出，韩国瑜感到震惊难过，呼吁大家千万要冷静，政治是一时的，生活还是要过下去。

许崑源去年传出小中风，至今仍行动不便，多数时间在家休养，很多行程由太太代劳服务，韩国瑜遭罢免通过后，许崑源也透过议会系统发出声明说，尊重罢免结果，但非常遗憾市民失去一位认真改变高雄、努力让高雄更好的市长。

许崑源纵横政坛约30年，在台湾各党、各派系有深厚人脉，晚间却在高雄市长韩国瑜遭罢免通过后坠楼身亡，政坛人士对接连事件感到错愕，感叹世事无常。

中国国民党籍的许崑源一直力挺韩国瑜，引介人脉、出钱出力；韩国瑜当选后，投桃报李力挺许崑源出任高雄议长。

该案由警方封锁现场并报请检方进一步调查中。