韩国瑜遭黜 高雄选民罢官成功

高雄市长韩国瑜罢免案，根据高雄市选举委员会开票资料，截至下午5时12分，同意票577732票、不同意票16097票，同意票已破门槛57万4996票，罢免成功。高雄今天早上投票罢官，首波开票消息报同意105不同意7。韩国瑜遭罢免选票定局，但韩国瑜离职前还有司法程序争讼与定谳。韩国瑜因离开高雄市长职务告假竞选总统等争议遭罢免追打。

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据中央社今天报道称，罢韩开票同意票过门槛，韩国瑜成史上首名被罢免市长。

前高雄市文化局局长尹立等人发起的“Wecare高雄”认为，韩国瑜当选市长4个月内参选总统，违背责任政治、诚信原则，因此发动罢免，韩国瑜为地方自治史上首被罢免的直辖市长。

稍早报道称，罢韩开票，罢韩首波开票，同意105不同意7。

台湾自治史上首次直辖市长罢免案、第3届高雄市长韩国瑜罢免案6日正式投票，上午天气晴朗，不过午后一度下起大雨，有民众穿着雨衣到场投票。

高雄市长韩国瑜罢免投票今天下午4时结束，各投开票所随即开始计票。根据中央选举委员会最新统计，截至4时33分，罢免同意票有3832票，反对票165票。

根据高雄市选委会5月29日公布的数据，本次罢免案高雄市投票人总数为229万9981人，四分之一为57万4996人，同意票若未达此门槛，罢免案否决。