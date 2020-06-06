高雄投票罢免韩国瑜 93万怼2万 反亲中影重

台湾中选会今天表示，高雄市长韩国瑜罢免案投票人数96万9259人，投票率42.14%，有效票96万4141票，同意罢免票数93万9090票，占97.4%，不同意罢免票数2万5051票，占2.6%；同意票多于不同意票，且同意票数达原选举区选举人总数1/4以上，投票结果通过。

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据中央社今天报道称，罢韩开票结果，同意票93万9090，投票率42%。

高雄市长韩国瑜确定遭到罢免，罢韩总部外6日傍晚群情激昂，民众开心拉起民主黄丝带并热情欢呼。

拥护韩国瑜的选民对投票结果感到难过。

据中选会下午发布新闻稿指出，韩国瑜罢免案选民229万9981人，投票人数96万9259人，投票率42.14%，有效票96万4141票，同意罢免票数为93万9090票，占97.4%；不同意罢免票数2万5051票，占2.6%；无效票5118票。

中选会表示，12日将举行委员会议审查罢免案投票结果，依公职人员选举罢免法规定，罢免案通过者，被罢免人应自公告之日起，解除职务；被罢免人自解除职务之日起，4年内不得为同一公职人员候选人。

据中央社说，高雄市长韩国瑜被罢免，香港众志秘书长黄之锋由此反思“一国两制”的问题，他在社群平台脸书表示“台湾人今天的抉择正是拒绝一个走进中联办、对中共频频示好的市长”。