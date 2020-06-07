德国对特朗普欲驻军裁人表遗憾

德国外交部长马斯今天对于有报道指美国总统特朗普计划削减驻德美军人数表达遗憾，强调密切合作符合两国利益。有媒体指驻德美军人数将减少，且未来上限设在2万5000人。

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据法新社今天报道，媒体传特朗普打算削减驻德美军人数，柏林表达遗憾。但柏林其他高阶政治人物则是更加坦率地批评，抨击这项计划再对两国关系构成打击，还可能衍生安全风险。

据「华尔街日报」（The Wall Street Journal）5日透露，特朗普已下令五角大厦，把常驻德国的美国军方人员从现行的3万4500人大减9500人。这项举措将大幅削弱美国在北大西洋公约组织（NATO）内对欧洲的防御承诺，而且似乎让柏林政府措手不及。据马斯（Heiko Maas）告诉德国「周日画报」（Bild am Sonntag）：「万一出现要撤离部分美军的情况，我们会留意。」马斯说，「我们珍惜数十年来与美国武装部队扩大合作，这样做符合两国利益。」

但马斯承认在特朗普任内，双边关系变得紧绷。他告诉周日画报：「我们是跨大西洋联盟的紧密伙伴，但现况复杂。」

报道称，对于媒体报导驻德美军人数将减少，且未来上限设在2万5000人，美国官员未立即证实这项计划。但特朗普政府与欧洲盟友对长期以来的合作协议意见分歧，关系紧绷。特朗普近年把矛头特别指向德国，指控这个北约盟友防御支出不足。