李柱铭：香港问题是北京要“全面管治“

据中央社报道，针对中国制定“港版国安法“，香港民主派大老李柱铭6月7日表示，北京的作法他难以支持，香港目前的问题是北京要“全面管治香港”。至于基本法第23条未能完成立法，则是港府和建制派的责任。

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李柱铭是香港民主党创党主席，他7日在接受电视访问时作上述表示。4月18日李柱铭曾遭香港警方以“反送中“运动期间“组织及参与未经官方批准的集结”为由逮捕，后被释放。北京“港版国安法”授权立法通过后，日前有香港民主派人士批评，这与基本法23条“香港应自行立法”的精神不符，被质疑为“忽然拥抱23条”。另有人指，中国强推“港版国安法”，就是因为民主派百般阻挠23条，于是北京绕过香港自行立法。

李柱铭对此指出，香港主权转移20多年来，一直没有完成基本法第23条立法，责任在政府及建制派身上，责怪在野阵营将23条“妖魔化”，并不合逻辑。因为民主派根本无法阻止23条立法，关键在于香港社会就是不信任建制派。

他说，自己一向反对侵害港人人权自由的法例，但23条损害香港人的结社、言论、新闻自由。若能完全确保23条立法后不伤害人权自由，相信连民主党也会支持立法。

李柱铭还针对香港年轻人大量参与“反送中”运动指出，年轻人眼见民主普选落空，现行社会结构下也无翻身机会，因此一定会做出一些激烈的行动。

他表示，虽然自己反对暴力，但也同情年轻人的处境。如果香港有民主制度、年轻人从政不会被政治审查，就不会有那麽多人冒生命危险抗争。

至于“港版国安法”通过后是否会离开香港，李柱铭表示不会，他将继续留在香港。