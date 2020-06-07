韩国瑜战斗力最强 国民党内或挺再选党主席与台北市长

高雄市长韩国瑜昨天遭到罢免，有国民党立法委员表示，韩国瑜仍是国民党内最有战斗力的，未来要选党主席或台北市长都可以；也有人建议韩国瑜先到各地听听民众想法。韩国瑜忠粉指，韩国瑜是国民党重要的政治资产。目前国民党党主席是江启臣。

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据中央社今天报道称，高雄市长韩国瑜遭到罢免，未来动向备受关注，有蓝委表示，韩国瑜仍是国民党内最有战斗力的，未来要选党主席或台北市长都可以；但也有党内人士建议韩，先到各地听听民众想法。

韩国瑜2018年掀起韩流，但短短不到2年政治生涯大起大落，成为首位遭罢免成功的直辖市长。不过，死忠韩粉仍是他有力的政治资本，卸任市长后会不会射出另一支穿云箭，角逐明年党主席改选，备受瞩目。

据该报道，对于韩国瑜接下来的动向，与韩国瑜私交甚笃的前立委陈学圣今天表示，对韩国瑜来讲，现在都不急，韩国瑜应该会先回云林过一段家庭生活；至于韩是否会选党主席，陈学圣则说，一切都在未定之天，个人的意愿最重要。

陈学圣说，韩国瑜应先沉淀自己，想想过去2年是怎么崛起，今天为什么会掉落，对韩国瑜而言，现在最好的方法不是马上去找下一步，而是先沉淀下来，大家现在不要去逼韩国瑜的下一步。但他强调，韩国瑜是国民党重要的政治资产，所以韩国瑜绝对不会缺席的。

报道也引述不愿具名的国民党立委则说，韩国瑜目前仍是国民党内最有战斗力的，所以不能够就这样消失，这对国民党、台湾社会都是一大损失；他认为，这次罢免是政府动用国家机器铺天盖地的追杀，是胜之不武，韩国瑜仍有机会，不管是参选下届党主席、或是参选台北市长都可以。

国民党党内人士表示，韩国瑜现在应先休息，休息过后可以去走访台湾各地，看看过去在总统大选时帮忙过的好朋友，一一答谢之余也可听听各地对国民党有何期待；如果走访各地之后听到的声音，是大家期盼韩国瑜选党主席，届时可以审慎考虑。