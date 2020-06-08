询问离岸开户港人数量暴增

由于国安法引发中美关系趋于紧张，相关咨询令人更加担心香港将出现资本外流，也凸显出对资产流动性的疑虑；过去一年香港受到一连串示威抗议活动的影响。消息指包括汇丰、渣打及花旗集团在内的银行均见到香港居民咨询开设离岸帐户的数量大增，因忧心中国将对香港实施国安法的决定。

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据路透社今天报道说，香港居民向跨国银行询问离岸开户的数量暴增。据五位消息人士表示，包括汇丰、渣打及花旗集团在内的银行均见到香港居民咨询开设离岸帐户的数量大增，因忧心中国将对香港实施国安法的决定。其中两名消息人士指出，汇丰和渣打各见到询问数量跳增25-30%。这五位消息人士皆直接知悉相关事态，但因未获得向媒体发言的权限，所以不愿具名。

由于国安法引发中美关系趋于紧张，相关咨询令人更加担心香港将出现资本外流。美国总统特朗普表示，如果中国推进涉港国安法，他将取消美国法律赋予香港的特殊待遇。

香港金管局力求平息这些担忧，称拥有一切保护港元与美元挂钩的联系汇率的必要手段。其中的两位消息人士称，在香港有业务的全球主要零售银行均未看到大规模存款外流现象。他们指出，开设离岸账户至少需要一个月时间。

路透社说，汇丰未就离岸账户问询予以置评，不过有发言人称汇丰“并没有看到任何大规模资金外流迹象”。渣打发言人称，曾有客户询问过有关离岸账户的问题，但并“没有见到明显的资本外流”。花旗发言人称，随着香港取消新冠疫情相关限制，本地开户数量有所增加，但并没有见到资本外流或者离岸账户开户增加。