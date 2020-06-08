鮑彤先生撰文：從細菌戰歷史看闖禍不認錯的中共傳統

曾因“六四”而入獄的級別最高中共官員鮑彤先生6月8日在“自由亞洲”網站撰文，題為：“闖禍不認錯是中共的傳統 - 介紹志願軍總部衛生部長的一篇回憶”。介紹他所知道的韓戰期間舊事，即中朝兩國譴責美國進行大規模細菌戰，但實際卻是毫無證據的信口雌黃。

廣告 繼續瀏覽後續

文章說：1952年6月，美國是否進行細菌戰的問題提上了聯合國安全理事會的議程。美國要求國際紅十字會進行調查，得到包括中華民國在內的多數成員國贊成，但被蘇聯一票否決。

蘇聯隨即實施反舉措：叫“世界和平理事會”進行調查。這是一個由蘇聯出資和支持的組織。是它，在7月間成立了一個“關於中國和朝鮮細菌戰事實的國際科學委員會，在7月28日至8月1日進入朝鮮，聽取朝方所作的霍亂死亡病例報告和鼠疫死亡病例報告；9月15日發表了一部五百頁厚的黑皮書，肯定了中朝對美國提出的所謂“進行細菌戰”的指控。

多年後，《炎黃春秋》雜誌2013年第11期發表曾任中國人民志願軍總部衛生部長的吳之理先生回憶文章：《1952年的細菌戰是一場虛驚》，披露的真相竟是：所謂美國進行細菌戰的指控，全無事實根據。而且無論在朝鮮還是中國東北，在1952整個一年中，“沒有發現一名和細菌戰有關的患者和死者”。

這位志願軍衛生部長還披露：他自己兩次受到批評。其中一次是志願軍司令彭德懷批評他是“美帝國主義的特務，替敵人說話。”彭德懷甚至委託防疫隊的副隊長，給作者本人注射鼠疫菌讓他死，就說衛生部長染上美軍投撒的鼠疫，不怕不是鐵證。

文章還曝光：周恩來因此親自問志願軍副司令洪學智，你們“做了手腳”沒有？洪答，“做了，不然那時沒法交差。”

鮑彤先生文章指出：“這足以證明當時中朝兩國對美軍的所謂指控和所謂調查是弄虛作假的產物，證明中共高層對這種弄虛作假是清楚的，但是中共領導從來沒有因此而向美國道歉，向全世界承認錯誤，也沒有因此教育自己的黨員引以為戒痛改前非。這又是一個鐵的史實。”

“闖禍不認錯，哪怕闖下彌天大禍也堅決不認錯，是中共的傳統。無中生有指責美軍搞細菌戰，只是一例。整個朝鮮戰爭，明明是“一邊倒”的產物，明明是奉斯大林之命幫助金日成侵略韓國，偏偏撒謊說是“抗美援朝保家衛國”，中共何嘗承認過錯誤？對國際社會如此，對本國人民何嘗不然！在“三面紅旗”下餓死幾千萬農民，中共它在什麼時候什麼場合向全國人民鄭重地沉痛地懺悔過？更何況，“八九六四”直接調動幾十萬全副武裝的軍隊屠殺手無寸鐵的學生和市民！”

“要求一個對本國人民不負責任的黨，改掉對國際社會不負責任的傳統，不是不可能，但是難，很難。”