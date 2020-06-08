鲍彤先生撰文：从细菌战历史看闯祸不认错的中共传统

曾因“六四”而入狱的级别最高中共官员鲍彤先生6月8日在“自由亚洲”网站撰文，题为：“闯祸不认错是中共的传统 - 介绍志愿军总部卫生部长的一篇回忆”。介绍他所知道的韩战期间旧事，即中朝两国谴责美国进行大规模细菌战，但实际却是毫无证据的信口雌黄。

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文章说：1952年6月，美国是否进行细菌战的问题提上了联合国安全理事会的议程。美国要求国际红十字会进行调查，得到包括中华民国在内的多数成员国赞成，但被苏联一票否决。

苏联随即实施反举措：叫“世界和平理事会”进行调查。这是一个由苏联出资和支持的组织。是它，在7月间成立了一个“关于中国和朝鲜细菌战事实的国际科学委员会，在7月28日至8月1日进入朝鲜，听取朝方所作的霍乱死亡病例报告和鼠疫死亡病例报告；9月15日发表了一部五百页厚的黑皮书，肯定了中朝对美国提出的所谓“进行细菌战”的指控。

多年后，《炎黄春秋》杂志2013年第11期发表曾任中国人民志愿军总部卫生部长的吴之理先生回忆文章：《1952年的细菌战是一场虚惊》，披露的真相竟是：所谓美国进行细菌战的指控，全无事实根据。而且无论在朝鲜还是中国东北，在1952整个一年中，“没有发现一名和细菌战有关的患者和死者”。

这位志愿军卫生部长还披露：他自己两次受到批评。其中一次是志愿军司令彭德怀批评他是“美帝国主义的特务，替敌人说话。”彭德怀甚至委托防疫队的副队长，给作者本人注射鼠疫菌让他死，就说卫生部长染上美军投撒的鼠疫，不怕不是铁证。

文章还曝光：周恩来因此亲自问志愿军副司令洪学智，你们“做了手脚”没有？洪答，“做了，不然那时没法交差。”

鲍彤先生文章指出：“这足以证明当时中朝两国对美军的所谓指控和所谓调查是弄虚作假的产物，证明中共高层对这种弄虚作假是清楚的，但是中共领导从来没有因此而向美国道歉，向全世界承认错误，也没有因此教育自己的党员引以为戒痛改前非。这又是一个铁的史实。”

“闯祸不认错，哪怕闯下弥天大祸也坚决不认错，是中共的传统。无中生有指责美军搞细菌战，只是一例。整个朝鲜战争，明明是“一边倒”的产物，明明是奉斯大林之命帮助金日成侵略韩国，偏偏撒谎说是“抗美援朝保家卫国”，中共何尝承认过错误？对国际社会如此，对本国人民何尝不然！在“三面红旗”下饿死几千万农民，中共它在什么时候什么场合向全国人民郑重地沉痛地忏悔过？更何况，“八九六四”直接调动几十万全副武装的军队屠杀手无寸铁的学生和市民！”

“要求一个对本国人民不负责任的党，改掉对国际社会不负责任的传统，不是不可能，但是难，很难。”